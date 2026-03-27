bloomberg:-Τρίτη-διέλευση-τάνκερ-της-dynacom-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο της Dynacom Tankers Management, πέρασε αυτό το μήνα από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια από τις ελάχιστες καταγεγραμμένες διελεύσεις εν μέσω της πολεμικής σύρραξης που συνεχώς κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει το -.

Το τάνκερ Marathi, μήκους 900 ποδιών, που μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, εμφανίστηκε κοντά στο ινδικό λιμάνι πετρελαίου Σίκκα την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Το ταξίδι του Marathi σηματοδοτεί τουλάχιστον το τρίτο πλοίο που ελέγχεται από την Dynacom Tankers Management του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου που έχει περάσει από τα Στενά του Ορμούζ. Το σήμα του πλοίου ήταν απενεργοποιημένο ενώ πλοηγούνταν στο σημαντικότερο θαλάσσιο κανάλι πετρελαίου στον κόσμο.

Η εταιρεία έστειλε επίσης τα πετρελαιοφόρα Shenlong και Smyrni, μέσω της στενής πλωτής οδού νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Dynacom αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως αναφέρει το -.

Το Ιράν διευκρίνισε αυτή την εβδομάδα ότι τα πλοία από «εχθρικά» έθνη απαγορεύεται να πλοηγηθούν στο στενό, ωστόσο η συνολική θαλάσσια κυκλοφορία παραμένει σχεδόν σταματημένη.

Οι traders παρακολουθούν στενά την δραστηριότητα στο Ορμούζ, επειδή το κλείσιμό του έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.