cnl-capital:-Έκδοση-κοινού-ομολογιακού-δανείου-έως-200.000-ευρώ

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 200.000 ευρώ, διάρκειας 12 μηνών, προχώρησε η CNL Capital στο πλαίσιο ενίσχυσης της επενδυτικής της στρατηγικής, με την κάλυψη να πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 26/03/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 27/03/2026 στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού €200.000,00, συνολικής διάρκειας 12 μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.