Dow σε διόρθωση, έχασε 800 μονάδες – Το Brent εκτοξεύεται στα $112 λόγω Ορμούζ

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατρακύλησε την Παρασκευή, εισερχόμενος σε «διόρθωση», ενώ η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια, καθώς τα επεισόδια στο Στενό του Ορμούζ ενέτειναν τις ανησυχίες των επενδυτών για την προσφορά ενέργειας και οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν ενθάρρυναν τους traders να αγοράσουν μετοχές.

Ο Dow των 30 εταιρειών υποχώρησε κατά 793,47 μονάδες ή 1,73%, κλείνοντας στις 45.166,64 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 έχασε 1,67%, κλείνοντας σε επτάμηνο χαμηλό στις 6.368,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 2,15% στις 20.948,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του, μειώνοντας την αξία του κατά 2,1% μέσα στην εβδομάδα. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 3,2%, ενώ ο Dow των blue-chip υποχώρησε 0,9% εβδομαδιαία.

Η πτώση της Παρασκευής ακολουθεί τη χθεσινή πτώση του Nasdaq σε διόρθωση, πλέον σχεδόν 13% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου. Ο Dow βρέθηκε σε διόρθωση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής και έκλεισε 10% κάτω από το υψηλότερο κλείσιμό του. Ο S&P 500 είναι 8,7% χαμηλότερα από το ιστορικό του κλείσιμο.

Οι διεθνείς τιμές του Brent ενισχύθηκαν κατά 4,22% και έκλεισαν στα 112,57 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε 5,46% υψηλότερα στα 99,64 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμο από τον Ιούλιο του 2022 για τα δύο benchmarks.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε την προθεσμία για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αρχική προθεσμία που έληγε την Παρασκευή.

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, αυτή η δήλωση σηματοδοτεί ότι παύω προσωρινά την περίοδο καταστροφής των ενεργειακών μονάδων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις λανθασμένες δηλώσεις των Fake News Media και άλλων, προχωρούν πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!»

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, μια σύγκρουση που έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, πλήττοντας τους ψηφοφόρους και ενδεχομένως επηρεάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα για τους Ρεπουμπλικάνους.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει για τους επενδυτές, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν εξετάζει μια αμερικανική πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης. Παράλληλα, η Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη πηγές, ότι το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό και ότι κάθε κίνηση μέσω του κρίσιμου υδάτινου δρόμου θα αντιμετωπιστεί με σκληρή αντίδραση. Δύο κινεζικά πλοία απετράπησαν από το πέρασμα της διώρυγας, ενώ ένα ταϊλανδέζικο φορτηγό που χτυπήθηκε στα νερά του Πορθμού προσάραξε, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα.

«Ακόμη και με την επέκταση της προθεσμίας από τον Τραμπ, οι επενδυτές θέλουν να δουν μια πραγματική επίλυση της σύγκρουσης, όχι απλώς ενδείξεις ότι ίσως υπάρχει λύση», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, ιδρυτής και CEO της Infrastructure Capital Advisors.

Μια συμφωνία θα ήταν ευεργετική για την αγορά μετοχών, η οποία έχει υποχωρήσει από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι τρεις βασικοί δείκτες έχουν χάσει πάνω από 7% από τις αρχές του μήνα.

«Όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το Στενό, τόσο χειρότερη θα γίνει η αγορά πετρελαίου», πρόσθεσε ο Χάτφιλντ. «Η τιμή θα μειωθεί πολύ, αλλά θα υπάρχει πρόβλημα με τα αποθέματα όταν ξανανοίξει το Στενό, οπότε αν χρειαστεί ένας ακόμη μήνας για να ανοίξει, η τιμή του πετρελαίου μπορεί να παραμείνει γύρω στα 80 δολάρια μέχρι να αναπληρωθούν τα αποθέματα».