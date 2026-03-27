    Eurobank: Επέλεξε την Knowcrunch για τις εκπαιδεύσεις των στελεχών της στο AI

    Η Eurobank εμπιστεύθηκε την Knowcrunch για την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα AI (τεχνητής νοημοσύνης) για τα marketing & communication στελέχη της.

    Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επένδυση της Eurobank στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και την εμπιστοσύνη σε φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση εταιρικών εκπαιδεύσεων.

    H Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses στην Ελλάδα και παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο digital marketing αλλά και σε AI.

