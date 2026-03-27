Fuel Pass: Στη Βουλή τη Δευτέρα η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα μέτρα στήριξης

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 4/26.03.2026) δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με την οποία θεσπίζονται τα μέτρα επιδότησης καυσίμων και στήριξης πολιτών, αγροτών και μεταφορών, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς είναι προσωρινά, στοχευμένα και ισοδυναμούν με δημοσιονομική παρέμβαση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα στήριξης

1. Επιδότηση diesel κίνησης

Η επιδότηση του diesel κίνησης στην αντλία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

2. Fuel Pass

Η ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

3. Επιδότηση λιπασμάτων

Προβλέπεται επιδότηση 15% στην αξία των τιμολογίων αγοράς λιπασμάτων, με αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και διάρκεια έως το τέλος Μαΐου.

Σε αυτόνομο νομοσχέδιο η παρέμβαση στην ακτοπλοΐα

Σημειώνεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι η αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, είναι το τέταρτο μέτρο της δέσμης. Επειδή όμως το κόστος που θα καταβληθεί είναι ετήσιο, δεν συμπεριλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά θα ψηφιστεί στη Βουλή, σε αυτόνομο νομοσχέδιο.

Αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο

Εκτός από τα μέτρα στήριξης των πολιτών, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θεσπίζεται αποζημίωση προς επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή τυριού στη Λέσβο, για όσο διάστημα θα διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου 2026.

Η ΠΝΠ θα εισαχθεί τη Δευτέρα προς συζήτηση στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη στην Ολομέλεια.