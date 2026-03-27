macquarie:-Σενάριο-να-φτάσει-200-​​δολάρια-το-πετρέλαιο-αν-ο-πόλεμος-διαρκέσει-μέχρι-τον-Ιούνιο

Η Macquarie Group Ltd προειδοποιεί πως το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο.

Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει το επίπεδο ρεκόρ των 200 δολαρίων το βαρέλι, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά, δήλωσε σε έκθεση η Macquarie Group Ltd.

Διαβάστε επίσης: -: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τις επιπτώσεις από ένα πετρέλαιο 200 δολαρίων

«Υπάρχει πιθανότητα 40% να ισχύσει το παραπάνω σενάριο», λέει ο Vikas Dwivedi της Macquarie, ενώ μια εναλλακτική προοπτική, με πιθανότητα 60%, υποδηλώνει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει στο τέλος αυτού του μήνα, ανέφεραν.

Το Brent οδεύει προς ρεκόρ μηνιαίας ανόδου για τον Μάρτιο, και συγκεκριμένα κατά 40%, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει συγκλονίσει την πλούσια σε πετρέλαιο Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει την Τεχεράνη να επιβλέπει ένα σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, περιορίζοντας σοβαρά τις ροές ενέργειας ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Ασιατικές χώρες «σχηματίζουν ουρά» για το ρωσικό πετρέλαιο

«Εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές θα κινηθούν αρκετά υψηλά ώστε να καταστρέψουν μια ιστορικά μεγάλη ποσότητα παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου», ανέφεραν οι αναλυτές στην έκθεση της 27ης Μαρτίου. «Ο χρόνος επαναλειτουργίας των Στενών και οι φυσικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στα εμπορεύματα».

Η τιμή του Brent σήμερα είναι πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα στα 110,61 δολάρια ανά βαρέλι, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα έφτασε στο υψηλό της κρίσης των 119,50 δολαρίων. Το σημείο αναφοράς έθεσε ιστορικό υψηλό στα 147,50 δολάρια το βαρέλι το 2008, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για την επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά 10 ημέρες, με τη δεύτερη παύση σε αυτή την απειλή να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για πιθανές επιθέσεις στις 6 Απριλίου. Το Ιράν είχε επιτρέψει σε 10 πετρελαιοφόρα να διασχίσουν το στενό ως χειρονομία καλής θέλησης, είπε.

Το κλείσιμο των Στενών «έχει εκτοξεύσει τις τιμές τόσο του αργού πετρελαίου όσο και των διυλισμένων προϊόντων λόγω του μεγέθους της διαταραχής», ανέφεραν οι αναλυτές. Στην περίοδο πριν από τον πόλεμο, η πλωτή οδός έβλεπε ημερήσιες διαμετακομίσεις περίπου 15 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, καθώς και 5 εκατομμυρίων βαρελιών διυλισμένων προϊόντων, ανέφεραν.