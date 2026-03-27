Metlen: Επιβεβαιώνει guidance για EBITDA 750 εκατ. ευρώ το 2025 – Στις 9 Απριλίου τα αποτελέσματα

Το guidance για το αναμενόμενο EBITDA του 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα 750 εκατ. ευρώ, επιβεβαίωσε η Metlen.

Το guidance για το αναμενόμενο EBITDA του 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα 750 εκατ. ευρώ, επιβεβαίωσε η Metlen.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία ανακοίνωσης παρατείνεται κατά 9 ημέρες, προκειμένου οι εξωτερικοί ελεγκτές να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες επί των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως εταιρείας με διπλή εισαγωγή στο London Stock Exchange και στο ΑΤΗΕΧ.