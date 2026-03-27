premia-properties:-Το-real-estate-που-γράφει-cash-flow

Υπάρχει ένας “παίκτης” στην αγορά ακινήτων που δεν εμφανίζεται σε καμία παρουσίαση, αλλά επηρεάζει τις αποδόσεις περισσότερο από πολλούς επενδυτές.

Η Ελληνίδα μάνα.

Ψάχνει δωμάτια 30 με 35 τετραγωνικών, θέλει χώρο για διπλό καναπέ-κρεβάτι, άνεση για το παιδί και… ένα plan B για να μείνει κι εκείνη στα απαραίτητα weekend “φροντίδας”. Τα δωμάτια εξαφανίζονται σε χρόνο που θυμίζει προπώληση συναυλίας, ενώ οι πιο προνοητικές έχουν ήδη κάνει… scouting πριν καν ανοίξουν οι κρατήσεις.

Αυτό που συμβαίνει στις φοιτητικές εστίες έχει έναν κοινό παρονομαστή: ζήτηση που τρέχει πιο γρήγορα από την προσφορά. Και όταν αυτή η ζήτηση “κουμπώνει” πάνω σε οργανωμένα ακίνητα, με συμβάσεις και υψηλή πληρότητα, το αποτέλεσμα γράφει κάτι πολύ συγκεκριμένο: σταθερό και επαναλαμβανόμενο cash flow.

Εδώ βρίσκεται η Premia Properties (ΠΡΕΜΙΑ).

Στο κομμάτι των φοιτητικών κατοικιών, η Premia έχει αρχίσει να χτίζει μια δραστηριότητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προοπτική μεγέθους. Η εικόνα σήμερα δείχνει περιορισμένη, όμως η εξέλιξη που έρχεται είναι αυτή που δίνει το βάρος. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα ακίνητα, αλλά για μια δομή που μεγαλώνει σταδιακά και ενισχύει τις ταμειακές ροές με κάθε νέο δωμάτιο που προστίθεται.

Τα δεδομένα είναι απλά και αποκαλυπτικά. Κάθε δωμάτιο αποδίδει περίπου €380–€400 τον μήνα σε EBITDA, δηλαδή €4.500–€4.800 ετησίως. Με περίπου 770 δωμάτια σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, η συνεισφορά φτάνει κοντά στα €3,5–3,7 εκατ. EBITDA.

Όμως, το παιχνίδι αλλάζει όταν δεις τι έρχεται. Το pipeline οδηγεί σε περίπου 2.000 δωμάτια μέσα στη διετία 2027–2028, με στόχο τα 2.500 δωμάτια. Εκεί, το ίδιο κομμάτι ανεβαίνει πάνω από τα €10–12 εκατ. EBITDA ετησίως.

Προσέξτε, η ζήτηση δεν είναι κυκλική. Δεν εξαρτάται από τον τουρισμό, ούτε από τη διάθεση κατανάλωσης. Προέρχεται από μια δομική ανισορροπία: η οργανωμένη φοιτητική κατοικία στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ η ανάγκη στέγασης παραμένει σταθερή και ενισχύεται από διεθνείς φοιτητές και ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλή πληρότητα με διάρκεια.

Σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες real estate, εδώ έχουμε: επαναλαμβανόμενα έσοδα, χαμηλή μεταβλητότητα και μικρή έκθεση σε λειτουργικό κόστος. Δηλαδή ένα προφίλ που προσεγγίζει περισσότερο “income asset” με προβλεψιμότητα, παρά ακίνητο που εξαρτάται από τον κύκλο της αγοράς.

Η Premia σήμερα “χτίζει” αυτό το κομμάτι σε αποδόσεις που κινούνται κοντά στο 7%+. Σε πιο ώριμες αγορές, αντίστοιχα student housing assets τιμολογούνται αισθητά χαμηλότερα σε όρους yield. Καθώς όμως το χαρτοφυλάκιο μεγαλώνει και αποκτά μεγαλύτερη σταθερότητα στις ροές του, ανοίγει και το περιθώριο για αναβάθμιση των αποτιμήσεων. Κοινώς, το χαρτοφυλάκιο ήδη παράγει ταμειακές ροές και, όσο ωριμάζει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι ροές να αποτιμηθούν ακριβότερα στην αγορά.

Πάμε τώρα σε έναν άλλο πυλώνα κερδοφορίας της Premia που είναι ακόμα πιο ισχυρός: την φιλοξενία.

Στα ξενοδοχεία, η Premia έχει επιλέξει μια προσέγγιση που αλλάζει εντελώς το προφίλ του ρίσκου. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να λειτουργεί η ίδια τις μονάδες, να διαχειρίζεται προσωπικό, πληρότητες, κόστη ή εποχικότητα. Παραμένει ιδιοκτήτης των ακινήτων και εισπράττει μισθώματα, με συμβάσεις που μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού βάρους στον operator.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο operator αναλαμβάνει: λειτουργικά έξοδα, συντήρηση, διαχείριση προσωπικού, καθημερινή λειτουργία και η Premia κρατάει την ουσία: καθαρό εισόδημα από το ακίνητο.

Το αποτέλεσμα αυτής της δομής αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στα νούμερα. Το 2025, ο τομέας hospitality έφερε €16,76 εκατ. έσοδα και €14,08 εκατ. EBITDA, με περιθώριο κοντά στο 84% (!). Σε ένα “κανονικό” ξενοδοχειακό μοντέλο, τέτοια περιθώρια δεν υπάρχουν, γιατί τα κόστη απορροφούν μεγάλο μέρος του τζίρου. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο: το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων μετατρέπεται σε καθαρή λειτουργική κερδοφορία.

Η βάση αυτής της εικόνας είναι οι μακροχρόνιες συμβάσεις τύπου triple net (NNN). Σε αυτές τις συμφωνίες, το μίσθωμα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: υπάρχει ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο, ενσωματώνεται αναπροσαρμογή με τον πληθωρισμό, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και μεταβλητό σκέλος συνδεδεμένο με την απόδοση του ξενοδοχείου.

Άρα η Premia εξασφαλίζει δύο πράγματα ταυτόχρονα: σταθερότητα στη βάση και συμμετοχή στην άνοδο όταν η αγορά κινείται ανοδικά.

Σε όρους αγοράς, αυτό μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 7,5% επί της αξίας των ακινήτων. Για τον επενδυτή, αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ που έχει τοποθετηθεί σε αυτά τα assets “δουλεύει” με συγκεκριμένο και μετρήσιμο ρυθμό, χωρίς να εξαρτάται από την καθημερινή λειτουργία.

Οι κινήσεις του 2025 δείχνουν πώς εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική στην πράξη. Οι αγορές που έγιναν συνοδεύτηκαν από άμεση ενίσχυση της αξίας των ακινήτων, κάτι που φαίνεται στις αποτιμήσεις τέλους χρήσης. Δηλαδή η εταιρεία όχι μόνο αποκτά εισόδημα, αλλά τοποθετείται και σε επίπεδα που επιτρέπουν ανατίμηση του asset.

Το πολύ ενδιαφέρον σημείο για τον επενδυτή είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν εξαρτάται από το αν ένα καλοκαίρι θα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Το βασικό μίσθωμα συνεχίζει να ρέει, ενώ η πιθανή υπεραπόδοση της αγοράς προσθέτει επιπλέον έσοδο.

Δηλαδή η Premia: παίρνει την απόδοση του τουρισμού χωρίς να αναλαμβάνει το λειτουργικό ρίσκο, κρατάει σταθερές ροές, και έχει περιθώριο συμμετοχής στην άνοδο και ταυτόχρονα τοποθετείται σε assets που μπορούν να αυξήσουν την αξία τους με τον χρόνο.

Αυτός ο συνδυασμός — καθαρό εισόδημα, περιορισμένο ρίσκο λειτουργίας και προοπτική υπεραξίας — είναι που δίνει στο κομμάτι της φιλοξενίας ιδιαίτερη σημασία μέσα στο συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Από τη μία πλευρά λοιπόν, υπάρχουν φοιτητικές εστίες με υψηλή πληρότητα και σταθερή ζήτηση ενώ από την άλλη, υπάρχουν ξενοδοχεία με υψηλό yield και καθαρές ροές μέσω μισθωμάτων δημιουργώντας μαζί ένα προφίλ που συνδυάζει ανάπτυξη και ορατότητα.

Όταν αυτό το προφίλ μπει δίπλα στα πολύ καλά οικονομικά μεγέθη της Premia, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ζωντανή. 75 ακίνητα, 576 χιλ. τ.μ., αξία επενδύσεων €692,4 εκατ., +39% σε σχέση με το 2024. Έσοδα €37,5 εκατ. (+68%). Adjusted EBITDA €24,1 εκατ. (+71%). Καθαρά κέρδη €45,5 εκατ., Funds From Operations €9,8 εκατ. (+139%).

Και μετά κοιτάς το ταμπλό. €1,288 η μετοχή, €162,9 εκατ. κεφαλαιοποίηση, με το NAV να κάθεται στα €2,22. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο σχεδόν €700 εκατ., ανεβάζει έσοδα +68%, EBITDA +71% και FFO +139% και έχει μέσα της τους δύο πολύ ισχυρούς πυλώνες κερδοφορίας με μεγάλη ορατότητα στα έσοδα, αποτιμάται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Το discount του 42% ξεπερνά τα όρια της πτωτικής “φαντασίας” δείχνοντας ξεκάθαρη ασυμμετρία ανάμεσα σε τιμή και πραγματικότητα. Τα μεγέθη ανεβαίνουν, οι ροές δυναμώνουν και το ταμπλό σφυρίζει αδιάφορα.

Και ενώ αυτή η απόσταση παραμένει, η εταιρεία πατάει πιο πολύ το γκάζι προχωρώντας στο επόμενο βήμα της ανάπτυξης.

Στις 31 Μαρτίου ανοίγει η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο ύψους €150 εκατ. και διάρκειας επτά ετών, με καθαρά έσοδα περίπου €145 εκατ. Από αυτά, €100 εκατ. θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου, €7 εκατ. θα καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ενώ περίπου €38 εκατ. θα διοχετευθούν σταδιακά στην επόμενη διετία, σε νέες επενδύσεις και σε δραστηριότητες που ήδη παράγουν ροές και έχουν μπροστά τους χώρο να μεγαλώσουν, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω ένα μοντέλο που αποδίδει. Με αυτή την κίνηση, το ενεργητικό στοχεύει προς το €1 δισ. από €737 εκατ. στο τέλος του 2025, ανεβάζοντας αντίστοιχα και τη βάση των εσόδων.

Τέλος στη διαγραμματική ανάλυση η μετοχή εντοπίζεται στην περιοχή ισχυρής στήριξης των €1,30 με €1,25. Η σθεναρή διατήρηση της εν λόγω βάσης των αγοραστών θα ωθήσει εκ νέου την τιμή της μετοχής προς το εύρος των €1,45 με €1,50.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 27, 2026