real-consulting:-Από-30-Μαρτίου-στο-ταμπλό-οι-νέες-μετοχές-από-την-ΑΜΚ

Από την 30.03.2026 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 9.203.824 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της REAL CONSULTING, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω εισφοράς περιουσίας από τους μετόχους της εταιρείας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (OTS) (εισφορά σε είδος).

Σημειώνεται ότι, σε αντάλλαγμα της περιουσίας που εισφέρθηκε, εκδόθηκαν οι Νέες Μετοχές, οι οποίες θα δοθούν στους εισφέροντες μετόχους της OTS. Μετά την εισφορά περιουσίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €12.281.529,60, διαιρούμενο σε 30.703.824 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την εισφορά σε είδος θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των εισφερόντων μετόχων της OTS στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης. Το Xρηματιστήριο Αθηνών, κατά την συνεδρίασή του στις 27.03.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Xρηματιστηρίου Αθηνών.