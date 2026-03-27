thrivest:-Καλεί-το-Υπερταμείο-να-δεχτεί-κατάργηση-δικαιώματος-στην-ΑΜΚ-της-crediabank

Να δεχθεί την κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank ζήτησε από το Υπερταμείο η Thrivest, μέσω δήλωσης που διαβάστηκε στη διάρκεια της εξ αναβολής γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας και υπογράφεται από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό θέμα της γενικής συνέλευσης ήταν η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της τράπεζας για αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.

Εκπρόσωπος του Υπερταμείου απάντησε ότι το Δ.Σ., πέρα από τις όποιες διαβεβαιώσεις έχει δώσει, σκοπεύει να λάβει τις αποφάσεις του με βάση τον νόμο 3864.

Από την πλευρά της η CEΟ της CrediaBank, Ελένη Βρεττού σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στόχος της διοίκησης είναι η κανονιστική συμμόρφωση για αύξηση του free float.

Η κ. Βρεττού έκανε επίσης λόγο για ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την τράπεζα.