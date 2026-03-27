wall:-Προς-τεχνική-«διόρθωση»-και-ο-dow,-ενώ-οι-τιμές-πετρελαίου-«σκαρφαλώνουν»

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Παρασκευή 27/3, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ μετέθεσε το τελεσίγραφο στο Ιράν.

Ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί σημαντικά και κατευθύνεται προς την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα ζημιών. Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Παρασκευής ο δείκτης S&P 500 χάνει 0,83% στις 6.422,27 μονάδες, ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 1,23% στις 21.143,851 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει πτώση 0,92% στις 45.536,75 μονάδες.

Ο γενικός δείκτης κατευθύνεται προς την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με συνολική πτώση πάνω από 1%. Ο τεχνολογικός Nasdaq έχει υποχωρήσει σχεδόν 2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ενώ ο blue-chip Dow παραμένει λίγο πάνω από το μηδέν για την εβδομάδα.

Η πτώση της Παρασκευής έρχεται μία ημέρα μετά την πτώση του Nasdaq την Πέμπτη, ο οποίος εισήλθε σε διόρθωση (correction), με πτώση άνω του 10% από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο. Ο Dow επίσης πλησιάζει σε διόρθωση, με πτώση πάνω από 9% από το υψηλό του, ενώ ο S&P 500 βρίσκεται περίπου 7% κάτω από το ρεκόρ του.

Οι διεθνείς τιμές του Brent crude αυξήθηκαν κατά 2%, ξεπερνώντας τα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του West Texas Intermediate στις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά 2%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αρχική προθεσμία που έληγε την Παρασκευή.

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ αυτή η δήλωση να θεωρηθεί ως αναστολή της περιόδου καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και, παρά λανθασμένες δηλώσεις των Fake News Media και άλλων, πηγαίνουν πολύ καλά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας!»

Η ανακοίνωση αποτελεί το πιο πρόσφατο σήμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, μιας σύγκρουσης που έχει οδηγήσει σε αυξημένες τιμές πετρελαίου, επηρεάζοντας ήδη τους ψηφοφόρους στο πρατήριο και ενδεχομένως κοστίζοντας θέσεις στους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μια επίλυση της σύγκρουσης θα αποτελούσε «ανάσα» για την αγορά μετοχών, η οποία έχει υποχωρήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η αβεβαιότητα παραμένει για τους επενδυτές, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να δήλωσε αυτήν την εβδομάδα σε κρατικά μέσα ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διεξαγάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ακόμη κι αν οι ηγέτες της εξετάζουν μια αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Επιπλέον, η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, όπως ανακοίνωσε το Ισλαμικό Σώμα Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε διέλευση θα αντιμετωπιστεί με αυστηρά μέτρα. Δύο κινεζικά πλοία απωθήθηκαν όταν προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά νωρίς την Παρασκευή, ενώ ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης που είχε χτυπηθεί στην περιοχή προσάραξε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

«Πιστεύω ότι θα κινηθούμε χαμηλότερα σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο μέχρι να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια», δήλωσε ο Adam Parker, ιδρυτής της Trivariate Research, στο CNBC. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αναλαμβάνουμε μεγάλα ρίσκα βραχυπρόθεσμα.»

Οι μεγαλύτερες κινήσεις εταιρειών πριν το άνοιγμα της αγοράς

AstraZeneca: Η φαρμακευτική εταιρεία αυξήθηκε κατά 3% αφού το πειραματικό της φάρμακο, το tozorakimab, βρέθηκε ότι μειώνει σημαντικά τις εξάρσεις σε περιπτώσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Το φάρμακο έδωσε αποτελέσματα σε δύο τελικού σταδίου δοκιμές, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα πλήρη αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε μια επερχόμενη ιατρική συνάντηση.

Tripadvisor: Η ιστοσελίδα κρατήσεων ταξιδιών κέρδισε 3% μετά από αναβάθμιση σε «αγορά» από «ουδέτερο» από την Bank of America, επικαλούμενη την αυξανόμενη ενεργοποίηση των επενδυτών-δραστών και την αυξανόμενη στρατηγική ευελιξία σε όλο το χαρτοφυλάκιο.

Unity Software: Η πλατφόρμα για προγραμματιστές παιχνιδιών σημείωσε άνοδο πάνω από 11% αφού η Unity Software ανακοίνωσε προκαταρκτικά προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για το πρώτο τρίμηνο ύψους 130 έως 135 εκατομμυρίων δολαρίων, υψηλότερα από την προηγούμενη καθοδήγηση των 105 έως 110 εκατομμυρίων δολαρίων.