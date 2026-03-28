Γερουλάνος:-«Η-νίκη-στις-εκλογές-θα-έρθει-με-Σύστημα,-Οργάνωση-και-Ενότητα»

«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου, βλέπω μόνο συναγωνιστές. Συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή. Είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς», είπε μιλώντας στην ενθουσιώδη ολομέλεια του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος.

Ο Παύλος Γερουλάνος χαρακτήρισε «μοναδικής εθνικής και πολιτικής σημασίας» τις επόμενες εθνικές εκλογές και παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για τη νίκη. Επέμεινε στην ενότητα, τονίζοντας ότι «ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο. Αδιαίρετο και δυνατό απέναντι στα προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα. Στρατιώτες πιστοί στο ένα και μοναδικό διαχρονικό όραμα του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος για μια Ελληνίδα και έναν Έλληνα ελεύθερο. Ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα».

«Ευθύνη μας να προτάξουμε λαϊκές μεταρρυθμίσεις»

Ο Παύλος Γερουλάνος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του μιλώντας για την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως «δύναμη Αναγέννησης της Πατρίδας» και την ευθύνη του να προτάσσει «λαϊκές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον Άνθρωπο». Όπώς «τη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για παράδειγμα. Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται. Τη ριζική αναδιανομή των πόρων της δημιουργίας. Συντονίζοντας τα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό, τη δημόσια περιουσία, το φορολογικό μας σύστημα και το τραπεζικό σύστημα για να επενδύσουμε στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Να δώσουμε ζωή στην περιφέρεια. Και να δώσουμε πόρους και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της δικαιοσύνης. Διότι κάθε καθυστέρηση πλήττει τον αδύναμο και ενισχύει τους ισχυρούς. Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Και έτσι, με αυτές τις αλλαγές, θα χτίσουμε μια πραγματικά Πατριωτική Οικονομία. Που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας, τον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό, για να δημιουργήσουμε τοπικό και εθνικό πλούτο που μοιραζόμαστε δίκαια».

«Η ΝΔ, το πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ, η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται. Σε καμία περίπτωση»

Απορρίπτοντας κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Γερουλάνος επισήμανε: «Εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του Λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθαν με πρόσχημα την Δημοκρατία. Την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν. Ήρθαν μιλώντας για “αριστεία”. Και εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία. Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση! Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε». Kαι εξήγησε: «όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα. Όπου δοκιμάστηκε, γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα, λαϊκισμού και φασισμού. Δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας».

Ενώ, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Συνεδρίου, Κώστα Σκανδαλίδη, είπε: «“Σε καμία περίπτωση!”. Κώστα βάλε και αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο και καλύπτουμε κάθε προοδευτικό πολίτη».

«Η νίκη δεν θα έρθει μόνο με καλές προθέσεις. Θέλει: Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι πλέον ευάλωτος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα, αλλά η νίκη θέλει όχι μόνο καλές προθέσεις, αλλά και «Σύστημα, Οργάνωση, Ενότητα. Και με καθαρό στόχο να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη», ενώ εξήγησε το πώς μπορεί να γίνει αυτό σε πολιτικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο.

«Σε Πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής. Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση. Με διακριτή ανακούφιση για κάθε Ελληνική οικογένεια. Διότι οι δεσμεύσεις κερδίζουν συνειδήσεις. Και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ως ομάδα καθημερινού συντονισμού και άμεσης δράσης και αντίδρασης».

«Σε Οργανωτικό επίπεδο ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση. Σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία. Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που φέρουμε για τη νίκη. Και μετά, να αξιοποιήσουμε άμεσα τα εργαλεία μας: Ένα, οι υποψήφιοι βουλευτές. Να τους ρίξουμε στη μάχη τώρα! Δύο, κάθε αιρετός που θέλει να βοηθήσει. Από πρώην βουλευτές μέχρι κάθε στέλεχός ΠΑΣΟΚ στην Αυτοδιοίκηση, στα Επιμελητήρια, στα Πανεπιστήμια, στους Συνεταιρισμούς, στα συνδικαλιστικά όργανα και τα εργατικά κέντρα. Καταγραφή, επαφή, κινητοποίηση. Εμείς να πάμε να τους βρούμε. Εμείς να τους πείσουμε ότι έχουν ρόλο. Τρία, 6.000 υποψήφιοι σύνεδροι που έβαλαν περήφανα το όνομά τους σε ψηφοδέλτια με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Και τέσσερα, οι 175. 000 που ήρθαν και ψήφισαν. Και πόσοι ακόμα που ήθελαν και δεν τα κατάφεραν. Με αυτούς να χτυπήσουμε κάθε πόρτα, σε κάθε γειτονιά και κάθε χωριό της Πατρίδας μας».

«Στην επικοινωνία. Μόνο εδώ, ο αντίπαλος έχει υπεροπλία. Διότι ελέγχει το μήνυμα κεντρικά. Έμφαση στα κοινωνικά μέσα. Έμφαση στα περιφερειακά μέσα. Σε κάθε περιφερειακή εφημερίδα, περιφερειακό κανάλι, περιφερειακό ραδιόφωνο, κάθε μέρα, σε όλη τη χώρα, να υπάρχει στέλεχός μας και να ακούγεται η φωνή του ΠΑΣΟΚ. Και σύντομη, συνοπτική, τακτική και σε συγκεκριμένη ώρα, κάθε μέρα, ενημέρωση μελών και φίλων μας για τη γραμμή του κόμματος. Έτσι θα σπάσουμε την εξάρτηση από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Στη βάση».

«Τίποτα δεν επικοινωνεί το μήνυμά μας καλύτερα από τις πράξεις μας»

Μιλώντας για τα θέματα καταστατικών αλλαγών που έχουν προκύψει ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι το ΠΑΣΟΚ να δίνει το παράδειγμα: «Στην Ελλάδα λοιπόν, που οι κανόνες αλλάζουν κατά το δοκούν, για να υπηρετήσουν την εξουσία, το ΠΑΣΟΚ ήταν και οφείλει να παραμείνει φάρος Δημοκρατίας και Ισονομία. Πολλές από τις καταστατικές αλλαγές που προτείνει ο Πρόεδρος έχουν θετικά στοιχεία. Άλλες θέλουν δουλειά. Δουλειά στη βάση του Κινήματος. Δουλειά που περιμένει ακόμα. Άκουσα με ενδιαφέρον τις προτάσεις του προέδρου Γιώργου Παπανδρέου και του Στέφανου Παραστατίδη. Μη βιαστούμε. Θα στείλουμε λάθος μήνυμα. Και θα το πληρώσουμε στην πορεία για τη νίκη», ενώ στήριξε την πρόταση να γίνει «Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο. Που θα αναδείξει ότι εννοούμε αυτά που λέμε. Και λέμε αυτά που εννοούμε».

«Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παύλος Γερουλάνος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας, καταχειροκροτούμενος από τους Συνέδρους: «Σήμερα, για κάθε ψηφοφόρο μας που πάει στην κάλπη, τρεις προοδευτικοί συμπολίτες πολίτες μας απέχουν. Πάνω από 2 εκατομμύρια περιμένουν να τους εμπνεύσουμε. Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα. Και αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας. Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται! Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα. Και από σένα Πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη. Που ακούγεται πάντα πριν ξεκινήσει η επίθεση. Πάντα πριν έρθει η νίκη. «Πάμε!» Πες τη και ξεκινήσαμε!»

