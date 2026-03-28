Γιώργος-Κώτσηρας-στον-ΣΚΑΪ:-Στηρίζουμε-όσους-έχουν-πραγματική-ανάγκη

Στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε, καταρχάς, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι είναι η έκτη συνεχόμενη των τελευταίων χρόνων, με στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Σημείωσε δε ότι οι αυξήσεις του κατώτατου και μέσου μισθού όλα αυτά τα χρόνια υπερβαίνουν το άθροισμα του πληθωρισμού.

Παράλληλα επεσήμανε ότι γίνεται προσπάθεια αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης των φόρων και με μέτρα στήριξης, τα οποία, όπως τόνισε ο υφυπουργός, μπορεί να λάβει η χώρα, «χάρη στην καλή δημοσιονομική διαχείριση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια».

Στο πλαίσιο αυτό, για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρέχεται «σημαντική επιδότηση στο ντίζελ, μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν άλλες χώρες» και στηρίζεται το κόστος της μετακίνησης μέσω του fuel pass για τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών ΙΧ.

«Προσπαθούμε να στηρίζουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη» τόνισε, χωρίς «να υποθηκεύσουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι «ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε έκτακτη περίοδο, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και τα μέτρα να είναι στοχευμένα, την ώρα που πρέπει και για αυτούς που πρέπει. Διότι αν δεν κρατήσεις εφεδρείες για μια κρίση που η χρονική της έκταση είναι απροσδιόριστη, δεν είναι υπεύθυνη συμπεριφορά».

Ταυτόχρονα, όπως επισήμανε, η φορολογική μεταρρύθμιση, που υλοποιείται από τις αρχές του χρόνου φέρνει ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Από την 1η Ιανουαρίου μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν μειωμένες παρακρατήσεις φόρου, ενώ με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μεγάλη μερίδα πολιτών θα δει μειώσεις φόρου λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης.

Επιπλέον, ελεύθεροι επαγγελματίες στην περιφέρεια έχουν μείωση κατά 50% στον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος, ενώ φοροαπαλλαγή θα έχουν και όσοι μίσθωσαν κλειστά ακίνητα, στο πλαίσιο μια συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

«Στόχος μας είναι να μειώνουμε φορολογικά βάρη, να έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα ο πολίτης απευθείας στην τσέπη του», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας.

Τέλος, σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι έχει μπει τάξη, με συγκεκριμένες προθεσμίες, προσυμπληρωμένες δηλώσεις και κίνητρα για έγκαιρη υποβολή, με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη και της φορολογικής διοίκησης. Αντίστοιχα απλοποιήθηκε και οριοθετήθηκε νομοθετικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων από 1η Απριλίου κάθε χρόνο.

