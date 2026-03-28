Δένδιας: Nέα οπλικά συστήματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Μετάβαση σε μία νέα εποχή

Στον ρόλο των νέων οπλικών συστημάτων που σηματοδοτoύν μία νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο TikTok ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος».

