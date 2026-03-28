Δούκας-στο-Συνέδριο-του-ΠΑΣΟΚ:-«Είμαστε-σε-καλό-δρόμο…-Μοναδικός-μου-στόχος-να-φύγουμε-από-τη-στασιμότητα»

«Να παλέψουμε για την ανατροπή και τη νίκη, πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να νικήσουμε. Σε εμάς ανήκει η ευθύνη να το κάνουμε πράξη, το πώς πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτό το συνέδριο», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ως προς το ζήτημα της απόρριψης οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Δούκας είπε μεταξύ άλλων, με αφορμή και τη σχετική διατύπωση που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη που καλείται να εγκρίνει το Συνέδριο, ότι αναγνωρίζει «το θετικό της προσπάθειας και πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

Ειδικότερα, μιλώντας για τη μάχη του ΠΑΣΟΚ είπε ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ότι «η κοινωνία περιμένει από μας ακόμα περισσότερα, δεν πρέπει να ψάχνουμε για δικαιολογίες, προέχει να πείσουμε στο χρόνο έως τις εκλογές ότι έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα». «Αρνούμαι να πιστέψω ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να μην αφήσουμε τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ να κερδίσει τρίτη φορά», είπε, σημειώνοντας ότι κύριος στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Σχολίασε ότι αυτό επεδίωκε πάντα με τις προτάσεις του. «Ακούω κάποιους να δυσανασχετούν και να μιλούν για εσωστρέφεια αλλά μοναδικός μου στόχος είναι να φύγουμε από τη στασιμότητα γιατί είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση για τις εκλογές». «Δεν ήρθαμε να μετρήσουμε κουκιά και συσχετισμούς», σχολίασε.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ορόσημο επανεκκίνησης της παράταξης και αφετηρίας, «με καθαρές προτάσεις που θα δείχνουμε στους πολίτες ξεκάθαρα ότι είμαστε αποφασισμένοι». Ειδικότερα πρωτεύοντα ρόλο στις προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Δούκας είναι ότι «δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεμα, όποιος κι αν είναι ο αρχηγός της». Σχολίασε ότι άκουσε διάφορα όπως ότι είναι εμμονικός, αλλά δεν τον ενδιαφέρουν αυτά «γιατί η πρόταση αυτή είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της νίκης». Ανέφερε ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμιά αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ και «σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη με συγκεκριμένη διατύπωση». «Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας και πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. ‘Ακουσα χθες τον πρόεδρο να αναφέρει ότι είναι εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ πρόεδρε. Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε η στρατηγική μας είναι εντός πραγματικότητας», είπε.

Είπε ακόμη ότι πρέπει «να γίνουμε δύναμη αλλαγής, να πείσουμε με σοβαρότητα και τεκμηρίωση με τη γλώσσα της ανασυγκρότησης, ένα μεγάλο ‘ναι’ σε μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κυρίαρχο στον προοδευτικό χώρο και πως κάθε γενναίο άνοιγμα ενδυναμώνει την κυβερνητική προοπτική του. «Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη Δεξιά στις εκλογές. Αυτό έκαναν οι Γάλλοι σοσιαλιστές στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό προετοιμάζουν και οι Ιταλοί σοσιαλιστές», είπε, επισημαίνοντας ότι «είναι δεδομένη η απόφασή μας για αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές».

Υπογράμμισε ότι «η ενότητα δεν απειλείται, η ενότητα είναι δεδομένη. Παλεύουμε για ομοψυχία και αυτό δεν είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής αλλά σφυρηλατείται με διάλογο στα όργανα που πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά», κάτι που συχνά δεν συμβαίνει, όπως σχολίασε. Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία ή ψίθυρους οποίος φέρνει μια διαφορετική πρόταση». «Να χαράξουμε το δρόμο της ενότητας με σεβασμό στη διατύπωση της διαφορετικής άποψης», είπε.

