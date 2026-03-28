Ενεργειακοί τουρίστες οι Γερμανοί – «Εισβάλλουν» στην Πολωνία για φθηνότερα καύσιμα

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, μετατρέπουν όλο και περισσότερους Γερμανούς σε ενεργειακούς τουρίστες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Η Γερμανία έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω του φορολογικού συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να αποθαρρύνει τη χρήση καυσίμων έντασης άνθρακα. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλες διαφορές στις τιμές που ισχύουν στις γειτονικές της χώρες.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κάνει αυτές τις διαφορές ακόμη πιο μεγάλες. Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί στα 2,07 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη και σε ακόμη υψηλότερες τιμές, στα 2,27 ευρώ για το ντίζελ – ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται ευρέως στα γερμανικά αυτοκίνητα επειδή είναι συνήθως φθηνότερο.

Έτσι, οι Γερμανοί φαίνεται ότι αποφασίζουν να ταξιδέψουν εκτός χώρας, στην Πολωνία, για να βάλουν βενζίνη. Ακόμη και η Ελβετία, που θεωρείται μια από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, προσελκύει Γερμανούς οδηγούς στις παραμεθόριες περιοχές της.

«Ίσως χίλια γερμανικά αυτοκίνητα φτάνουν στον σταθμό μας κάθε μέρα», δήλωσε μια ταμίας σε πρατήριο της Shell στο πολωνικό χωριό Łeknica, που βρίσκεται πολύ κοντά στη Γερμανία.

Οι περισσότεροι οδηγοί βάζουν ντίζελ, το οποίο είναι περίπου 28 σεντς ανά λίτρο φθηνότερο στην ανατολική πλευρά των συνόρων. Μάλιστα δεν έρχονται απλώς για να γεμίσουν αλλά και για να αποκτήσουν απόθεμα. Έτσι πολλοί φτάνουν με μπιτόνια, γεμίζοντας όσο τους επιτρέπεται προτού επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Αυτό βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τώρα. Το έχουμε δει πολλές φορές σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να είναι αξιοσημείωτο είναι η κλίμακα.

Αν και η «απόβαση» των Γερμανών έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στα πρατήρια της Πολωνίας, οι αρχές δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό και έχουν δηλώσει ότι η μαζική εισροή οδηγεί σε ελλείψεις καυσίμων για τους ντόπιους.

Έτσι, δήμαρχοι σε αρκετές παραμεθόριες πόλεις κατηγορούν τους Γερμανούς οδηγούς ότι «σπαταλούν» καύσιμα, επιδεινώνοντας τα προβλήματα εφοδιασμού σε περιοχές που δεν είναι προετοιμασμένες για να διαχειριστούν τέτοια ζήτηση.

Ορισμένα πρατήρια εφαρμόζουν πάντως οικειοθελώς περιορισμούς στην ποσότητα καυσίμου που πωλείται ανά αυτοκίνητο για να διατηρήσουν τον εφοδιασμό των κατοίκων. Άλλα έχουν απαγορεύσει στους Γερμανούς να γεμίζουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα οχήματά τους.

Ωστόσο, με τη Βαρσοβία να έχει δεσμευθεί για φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, η ροή της κυκλοφορίας στον ποταμό Όντερ θα μπορούσε να ενταθεί τις επόμενες ημέρες.

