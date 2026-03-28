Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη – Ενδιαφέρον για συνομιλίες περί οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έφτασε σήμερα το πρωί στη Βεγγάζη, όπου ήδη έχει συναντηθεί με τον ηγέτη της περιοχής της Ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαφτάρ και αργότερα θα συναντηθεί με τον γιό του, ο οποίος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Λιβύη. Στη συνέχεια, θα εγκαινιάσει το ελληνικό προξενείο.

Η συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε σε καλό κλίμα. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της ελληνικής πλευράς με την ανατολική Λιβύη μετά την ένταση που προκλήθηκε για την εκχώρηση των οικοπέδων νότια της Κρήτης στην αμερικανική εταιρεία Chevron.

Συζητήθηκε επίσης το μεταναστευτικό, ενώ η Βεγγάζη εξέφρασε την επιθυμία για ενίσχυση των ανταλλαγών σε επίπεδο φοιτητών και ακαδημαϊκών, αλλά και τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατάρχης Χαφτάρ εκδήλωσε την επιθυμία να συμμετέχει και η ανατολική Λιβύη στις συνομιλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει με την Τρίπολη για το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

