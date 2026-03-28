ΗΑΕ:-Η-εταιρία-emirates-global-aluminium-ανακοίνωσε-σημαντικές-ζημιές-έπειτα-από-ιρανική-επίθεση

Η εταιρία Emirates Global Aluminium των ΗΑΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μία από τις εγκαταστάσεις της στο Αμπού Ντάμπι υπέστη “σημαντικές ζημιές” μετά την επίθεση που δέχθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, κατά την οποία τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και μία από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αποτελέσει κύριο στόχο των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτόξευσε η Τεχεράνη προς τους γείτονές τους στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Σήμερα το πρωί, το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πύραυλο και ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε δύο πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη Χαλίφα, στις ακτές του εμιράτου.

Πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας υπέστησαν “ελαφρά έως μέτριου βαθμού” τραύματα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια ανέφεραν άλλη μια πυρκαγιά στην ίδια βιομηχανική ζώνη όπου τραυματίστηκε ένας Πακιστανός. Και οι τρεις πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρία αλουμινίου, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα της, δήλωσε ότι οι “σημαντικές” ζημιές στις εγκαταστάσεις της στο Αλ Ταουέλαχ, είναι υπό αξιολόγηση.

“Ορισμένοι από τους εργαζομένους μας τραυματίστηκαν”, αναφέρει η εταιρία, “αλλά δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους”.

Στην ανακοίνωση, η εταιρία διευκρινίζει ότι στην εγκατάσταση αυτή παράχθηκαν 1,6 εκατομμύριο τόνοι τηγμένου μετάλλου το 2025. Επίσης, εκεί “υπήρχαν σημαντικά αποθέματα μετάλλου στη θάλασσα όταν άρχισε η σύγκρουση, όπως και αποθέματα στο έδαφος σε ορισμένες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό”.

