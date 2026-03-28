Κέλλας:-Η-αγροτική-πολιτική-αποτελεί-βαθιά-εθνική-πολιτική

Το Κιλελέρ δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο ιστορικής μνήμης αλλά έναν ζωντανό συμβολισμό για τους σύγχρονους αγώνες του πρωτογενούς τομέα δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας από το Κιλελέρ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την ιστορική εξέγερση των αγροτών.

«Το 1910 οι αγρότες πάλεψαν για τη γη. Σήμερα παλεύουν για να μπορέσουν να ζήσουν από αυτήν», σημείωσε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων, με αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακή επιβάρυνση, αβεβαιότητα στις τιμές και επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αγροτική πολιτική αποτελεί βαθιά εθνική πολιτική, καθώς συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική επάρκεια και τη συνοχή της περιφέρειας, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα:

– Μείωση του κόστους παραγωγής, με παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο και στο ενεργειακό κόστος.

– Σημαντικές ενισχύσεις σε λιπάσματα και ζωοτροφές, λόγω των διεθνών πιέσεων.

– Άμεσες ενισχύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως μέσω ΚΑΠ.

– Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ, με αυξημένες αποζημιώσεις και καλύτερη κάλυψη κινδύνων.

– Ρύθμιση αγροτικών δανείων, που δίνει ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κέλλας στάθηκε στην ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι «χωρίς νέους, δεν υπάρχει αύριο», ενώ αναφέρθηκε στα ενισχυμένα προγράμματα νέων αγροτών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του νερού και των υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς νερό δεν υπάρχει γεωργία».

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη για διαφάνεια στην αγορά και προστασία των ελληνικών προϊόντων, με ενίσχυση των ελέγχων και συστήματα ιχνηλασιμότητας, καθώς και τη σημασία της πράσινης μετάβασης, με έμφαση σε ανθεκτικές καλλιέργειες, εξοικονόμηση πόρων και ενεργειακή αυτονομία.

