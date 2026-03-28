Μέχρι πού μπορεί να πέσει; Τα δύο σενάρια πριν το γύρισμα

Αν απομονώσεις τον θόρυβο της ημέρας και πας κατευθείαν στον πυρήνα, ο Γενικός Δείκτης εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από δεκαπέντε μετοχές που συγκεντρώνουν πάνω από το 85% της στάθμισης.

Εκεί χτίζεται το P/E, εκεί προκύπτει το μέρισμα, εκεί θα φανεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια διόρθωση. Και όταν τα νούμερα μπουν σε μια ευθεία γραμμή, η αγορά εμφανίζεται ήδη σε επίπεδα που δύσκολα υποστηρίζουν βαθιά περαιτέρω υποχώρηση χωρίς να χαλάσει η ίδια η κερδοφορία.

Ο τραπεζικός κορμός δίνει τον ρυθμό. Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha και Bank of Cyprus κινούνται με πολλαπλασιαστές κερδών μεταξύ 8 και 10 φορών και διανομές που ακουμπούν ή ξεπερνούν το 5%, σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζοντας το 8%. Πρόκειται για ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, με καθαρά κέρδη που στηρίζουν τόσο την κεφαλαιακή βάση όσο και την επιστροφή προς τους μετόχους. Αυτό το σύνολο, λόγω στάθμισης, λειτουργεί σαν βασικός μοχλός αποτίμησης για όλο το ταμπλό.

Στην ενέργεια, η Motor Oil κινείται περίπου στις 6 με 7 φορές τα κέρδη με απόδοση κοντά στο 5,5%, ενώ η ΔΕΗ βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στις 18 με 19 φορές, λόγω του επενδυτικού κύκλου που “τρέχει”, διατηρώντας ωστόσο απόδοση γύρω στο 3,4%.

Στο βιομηχανικό κομμάτι, η Metlen κινείται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κάτω από τις 10 φορές με περίπου 3,4% απόδοση, η Titan γύρω στις 11 με 12 φορές, το “θηρίο” η Cenergy στις 15 με 16 φορές και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πάνω από τις 18 φορές, στηριζόμενη στην ορατότητα έργων και στο pipeline που έχει μπροστά της. Αυτή η ομάδα προσθέτει βάθος και διεθνή έκθεση στα κέρδη του δείκτη.

Στα καταναλωτικά και τις υπηρεσίες, ο ΟΤΕ παίζει στις 9 με 10 φορές με απόδοση κοντά στο 4,7%, η Jumbo γύρω στις 9 φορές με περίπου 4,3%, ενώ η Coca-Cola HBC, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον δείκτη, κινείται περίπου στις 15 φορές με περίπου 2,5% απόδοση, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας στις έντονες συνεδριάσεις. Η Allwyn προσθέτει μια ιδιαίτερη διάσταση, με διανομές που πλησιάζουν το 8% με 9%, ενισχύοντας σημαντικά το συνολικό εισόδημα της αγοράς.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω στις 11 με 12 φορές τα κέρδη και δίνει μερισματική απόδοση κοντά στο 4,5% με 5%. Η σύγκριση με τους μεγάλους διεθνείς δείκτες είναι κάτι παραπάνω από κραυγαλέα: ο S&P 500 βρίσκεται κοντά στις 25,5 φορές με απόδοση περίπου 1,3%, ο Nasdaq 100 κοντά στις 34 φορές με περίπου 0,7%, ο DAX γύρω στις 17,5 φορές με 1,8%, ο Euro Stoxx 50 κοντά στις 16,9 φορές με 2,5% και ο Nikkei στις 18,5 με 19 φορές με περίπου 1,5%. Η ελληνική αγορά κινείται δηλαδή αισθητά χαμηλότερα σε όρους αποτίμησης, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλότερο εισόδημα.

Μιλάμε για αγορά που παίζει με discount 40%–50% σε όρους P/E και ταυτόχρονα δίνει διπλάσιο ή και τριπλάσιο εισόδημα σε σχέση με τους βασικούς δείκτες.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξω και τα δύο σενάρια για το πετρέλαιο που επηρεάζουν τη διάθεση για ρίσκο.

Στην πρώτη εκδοχή, διάρκειας περίπου 6 με 8 εβδομάδων, η τιμή του αμερικανικού Crude Oil WTI μπορεί να κινηθεί προς τα 120 με 130 δολάρια και στη συνέχεια να σημειώσει ένα κραχ κάτω από τα 85 δολάρια ανά βαρέλι.

Στη δεύτερη, μεγαλύτερης διάρκειας -πάνω από 10 εβδομάδες- μπορεί να φτάσει έως τα 140 με 150 δολάρια παραμένοντας στη συνέχεια σε επίπεδα άνω των 95 δολαρίων, ειδικά αν υπάρξει φθορά στην παραγωγή. Οι κινήσεις αυτές επηρεάζουν τη ροή κεφαλαίων προς τις αγορές.

Το πρώτο σενάριο για τον Γενικό Δείκτη τοποθετεί τη διόρθωση στη ζώνη των 1.975 έως 1.880 μονάδων, περίπου εως -7% χαμηλότερα από τα πρόσφατα επίπεδα. Σε αυτό το εύρος, η αγορά δοκιμάζει την αντοχή της, χωρίς να μεταβάλλονται τα θεμελιώδη.

Όποιος σπεύσει όμως να αποχωρήσει σε αυτές τις τιμές παίρνει ένα συγκεκριμένο ρίσκο. Αν το σενάριο του κραχ προς τα 85 με 80 δολάρια επαληθευτεί, η ίδια αγορά έχει χώρο να κινηθεί ακαριαία πάνω από τις 2.200 μονάδες, δηλαδή μια αντίδραση άνω του +10% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η μετάβαση από την πίεση στην αντίδραση μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το discount που υπάρχει λειτουργεί σαν ελατήριο.

Στο δεύτερο σενάριο, η αγορά κινείται χαμηλότερα, προς τις 1.780 με 1.750 μονάδες, περίπου -13% κάτω από τα πρόσφατα επίπεδα και έως -30% από τα υψηλά του έτους. Σε αυτές τις τιμές, οι πολλαπλασιαστές συμπιέζονται περαιτέρω και η μερισματική απόδοση ανεβαίνει σημαντικά, δημιουργώντας ένα προφίλ που ιστορικά προσελκύει κεφάλαια με μεγαλύτερο ορίζοντα. Η αγορά σε αυτά τα επίπεδα αρχίζει να δίνει περισσότερο εισόδημα σε σχέση με τον κίνδυνο που ενσωματώνει.

Το συμπέρασμα βγαίνει από τα ίδια τα νούμερα των 15 μετοχών. Με P/E κοντά στο 12x και yield πάνω από 4.5%, ο Γενικός Δείκτης δεν έχει μπροστά του άνετο χώρο για βαθύτερη πτώση, εκτός αν δεχθεί χτύπημα στην κερδοφορία του. Μέχρι τότε, κάθε βήμα προς τα κάτω μοιάζει περισσότερο με υπερβολική αντίδραση παρά με αλλαγή τάσης.

Και σε τέτοιο περιβάλλον, το ταμπλό έχει την τάση να γυρίζει πιο γρήγορα από όσο περιμένουν οι περισσότεροι.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 28, 2026