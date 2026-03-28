Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Ο πρωθυπουργός δεν ακούει εισηγήσεις για πρόωρες, τις απορρίπτει

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Kαι να θέλει κάποιος να τις πει, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.

Μιλώντας στον Real FM ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι απορρίπτονται οι πρόωρες εκλογές «γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πολύ μεγάλη κρίση, μια ακόμα κρίση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σήμερα έχει καταφέρει να έχει μία κυβέρνηση σταθερή, να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως η συνδρομή στην Κύπρο, τα οικονομικά μέτρα «και μια οικονομία, που από εκεί που ήταν 27η στις 27 της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 570.000 παραπάνω ανθρώπους άνεργους, μια οικονομία η οποία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε ακόμη πως «όταν το έχεις το μείζον, είναι το λιγότερο ανεύθυνο, επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος στα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις οκτώ μήνες, δέκα μήνες, έναν χρόνο νωρίτερα εκλογές. Αυτό το πράγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και θα το πω κιόλας, δεν είναι Νέα Δημοκρατία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως δεν έκανε ποτέ τέτοια εισήγηση στον πρωθυπουργό και δεν γνωρίζει αν έχει γίνει από άλλους, αλλά όπως είπε «δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Ο πρωθυπουργός ακόμα και κάποιος να ερχόταν να του το πει αυτό, που δεν το γνωρίζω, πραγματικά, δεν το ακούει καν».

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε λέγοντας πως «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που σας περιέγραψα. Γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να κινούμαστε όπως κινήθηκαν πολλοί στο παρελθόν, που βάλανε το προσωπικό τους δημοσκοπικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό δεν εκπροσωπεί αυτή την παράταξη και ειδικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ΝΔ θέλει να κριθεί για το τι έκανε σωστά και τι λάθη διόρθωσε σε βάθος τετραετίας. Παράδειγμα, ο μέσος μισθός έχει ήδη φτάσει και έχει ξεπεράσει, σε όρους πλήρους απασχόλησης, τα 1.500 ευρώ, ο κατώτατος τείνει να φτάσει στον στόχο τον προεκλογικό, τα 950 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα μεγάλα έργα τα οποία θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες, όπως έχουν παραδοθεί κάποια άλλα».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.