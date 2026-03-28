Νουριέλ Ρουμπινί: Ο «προφήτης της καταστροφής» προεξοφλεί κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν από τον Τραμπ – Και στο βάθος κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού

Έχει γίνει γνωστός ως ο «προφήτης της καταστροφής» και αυτή τη φορά ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί προβλέπει κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσε να καταλήξει σε στασιμοπληθωρισμό του επιπέδου της δεκαετίας του 1970.

Μιλώντας στο CNBC, ο «Dr. Doom» εκτίμησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει τον «στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970» εάν τα πράγματα δεν πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί.

Κατά τον Ρουμπινί, ο Τραμπ «δεν ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μια λύση» για να τερματίσει τον πόλεμο. «Ο κόσμος υποστηρίζει ότι… τα ποσοστά του έχουν πέσει, ότι θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος επειδή θα υπάρξει ζημιά για την οικονομία, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις ενδιάμεσες εκλογές», είπε.

«Αλλά αν το σκεφτείτε, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Εάν υπάρξει εκεχειρία με όρους ιρανικού τύπου, θα μοιάζει ηττημένος. Έτσι, όσο πιο χαμηλή είναι η αξιοπιστία του, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα χάσει τις εκλογές», συνέχισε.

«Το επιχείρημά μου είναι ότι, αντίθετα με τη διαίσθηση, θα αποφασίσει να κλιμακώσει την κατάσταση», εκτίμησε ο Ρουμπινί, που είναι γνωστός για την πρόβλεψη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. «Θα κλιμακώσει την κατάσταση καταλαμβάνοντας το νησί Χαργκ, συνεχίζοντας να βομβαρδίζει, μαζί με το Ισραήλ, την ηγεσία του Ιράν και τις στρατιωτικές δομές».

Το καλό σενάριο

Το καλό σενάριο, κατά τον «Dr. Doom», είναι μια κατάσταση όπου «όλα πηγαίνουν καλά, με τον πόλεμο ίσως να διαρκεί λίγο περισσότερο λόγω αυτής της κλιμάκωσης, αλλά τότε θα μπορούσε να υπάρξει κατάρρευση του καθεστώτος».

Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να είναι υψηλότερες βραχυπρόθεσμα, αλλά στην περίπτωση αλλαγής καθεστώτος θα μπορούσαμε να δούμε «μια κατάσταση που είναι καλύτερη για τον κόσμο όσον αφορά τη γεωπολιτική σταθερότητα», δήλωσε ο Ρουμπινί.

«Αν δεν τελειώσει σύντομα και υπάρξει κλιμάκωση, τότε έχουμε μια δύο τινά: κλιμακώνουμε, κερδίζουμε και αυτό είναι καλύτερο για τον κόσμο και για την αγορά μακροπρόθεσμα», είπε.

Το αρνητικό σενάριο

Αυτό όμως είναι το καλό σενάριο. Όπως προειδοποίησε, υπάρχει και ένα άλλο σενάριο κατά το οποίο, μετά την κλιμάκωση της κατάστασης από τον Τραμπ, «οι Ιρανοί θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να μπλοκάρουν το Ορμούζ ή να επιτίθενται στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου, και στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970».

«Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα κλιμακώσει την κατάσταση. Από την άποψή του, αξίζει το ρίσκο, δεδομένης της αξίας της νίκης στον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι οι αγορές φαίνονται πολύ αισιόδοξες για την επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο.

Επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης

Πάντως ο Ρουμπινί εξήγησε ότι το βασικό του σενάριο δεν είναι ο στασιμοπληθωρισμός ή η ύφεση, αλλά η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

«Αν κλιμακώσεις την κατάσταση και δεν κερδίσεις, καταλήγεις σε στασιμοπληθωρισμό όπως της δεκαετίας του 1970. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η αγορά υπολογίζει τον κίνδυνο να καταλήξει σε έναν μακρύ πόλεμο, με ένα σοκ όπως της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια με στασιμοπληθωριστικές συνέπειες για τον κόσμο. Δεν είναι το βασικό μου σενάριο, αλλά πιθανώς είναι ένας κίνδυνος που οι αγορές δεν έχουν εκτιμήσει πλήρως αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

