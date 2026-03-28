Ποιοι πέντε κλάδοι σε πληρώνουν πάνω από 2.000 € τον μήνα στην Ελλάδα — και γιατί οι υπόλοιποι μένουν πίσω

Χρηματοοικονομικά, ενέργεια, πληροφορική, έρευνα και φαρμακοβιομηχανία ανθίστανται στη μισθολογική καθίζηση. Τι δείχνουν τα δεδομένα της ΕΡΓΑΝΗ και τι σημαίνουν για την ελληνική αγορά εργασίας.

# Κλάδος Μέση Μηνιαία Αμοιβή (μεικτή) 🥇 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2.940 € 🥈 Ενέργεια 2.613 € 🥉 Πληροφορική / Προγραμματισμός 2.324 € 4️⃣ Επιστημονική Έρευνα & Ανάπτυξη 2.175 € 5️⃣ Φαρμακοβιομηχανία 2.108 €

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στις 26 Μαρτίου 2026:

- Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ – Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας, 26/3/2026. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας: 1.516 € (μεικτά).

Ενώ ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος λαμβάνει μεικτά αποδοχές που μόλις υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ τον μήνα, υπάρχουν πέντε κλάδοι όπου το «ταβάνι» αυτό ισοδυναμεί με… δάπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με αφορμή την ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού στις 920 ευρώ, τα χρηματοοικονομικά εμφανίζουν μέση μισθολογική αμοιβή 2.940 ευρώ, η ενέργεια διαμορφώνεται στα 2.613 ευρώ, ο προγραμματισμός στα 2.324 ευρώ, και η φαρμακοβιομηχανία στα 2.108 ευρώ. Ο πέμπτος κλάδος, η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, κινείται στα 2.175 ευρώ.

Τα νούμερα αυτά, που προέρχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, δεν αποτελούν απλώς στατιστικές ανωμαλίες. Αντανακλούν κάτι πιο βαθύ: την έντονη πόλωση που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας, όπου οι μέσοι μισθοί ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ μόνο σε επιλεγμένους κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, η πληροφορική, η έρευνα και η φαρμακοβιομηχανία.

Η βασίλισσα: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – 2.940 €

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά, με μέσο μισθό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός στα χρηματοοικονομικά φτάνει τα 2.940 ευρώ και αφορά 39.162 εργαζομένους. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και χρηματιστηριακές εταιρίες συνθέτουν έναν κλάδο που παραδοσιακά προσφέρει τις υψηλότερες αποδοχές στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις, καθώς και τα χρόνια εμπειρίας που αμείβονται κατά κανόνα με σαφή κλιμακωτά επιδόματα.

Η «ανανεωμένη» πρωταθλήτρια: Ενέργεια – 2.613 €

Ο κλάδος της ενέργειας, με μέση αμοιβή στα 2.613 ευρώ, αντικατοπτρίζει τη μεταμόρφωση που βιώνει το ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένους μηχανικούς, αναλυτές ηλεκτρικών δικτύων και εμπειρογνώμονες πράσινης μετάβασης συμβάλλουν σε μισθολογικά επίπεδα σαφώς ανώτερα του μέσου όρου. Ο κλάδος εμφανίζει ιδιαίτερη ελκυστικότητα για νέους επιστήμονες με εξειδίκευση στις τεχνολογίες αιχμής.

Το μέλλον πληρώνει ήδη: Πληροφορική και Προγραμματισμός – 2.324 €

Η πληροφορική έχει μετατραπεί σε έναν από τους δυναμικότερους εργοδότες της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, οι αποδοχές στον κλάδο του προγραμματισμού υπολογιστών ανέρχονται σε 2.186 ευρώ, με αύξηση 23% σε σχέση με το 2019. Τα νεότερα στοιχεία του 2026 ανεβάζουν περαιτέρω αυτό το επίπεδο στα 2.324 ευρώ. Τεχνολογικές εταιρείες, εταιρείες fintech, κυβερνοασφάλεια και ανάπτυξη εφαρμογών τροφοδοτούν τη ζήτηση για developers, architects και ειδικούς σε τεχνητή νοημοσύνη. Η έλλειψη τέτοιων επαγγελματιών στην Ελλάδα — και παγκοσμίως — διατηρεί τους μισθούς του κλάδου σε υψηλά επίπεδα.

Η αθόρυβη δύναμη: Επιστημονική Έρευνα & Ανάπτυξη – 2.175 €

Ένας κλάδος που δεν γεννά τίτλους, αλλά πληρώνει σοβαρά. Η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη — ερευνητικά κέντρα, εταιρείες Ε&Α, ιδιωτικές δεξαμενές σκέψης και δομές σε σύνδεση με τα πανεπιστήμια — εμφανίζει μέση αμοιβή 2.175 ευρώ. Το νούμερο αντικατοπτρίζει κυρίως το υψηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης που απαιτείται (διδακτορικό, μεταδιδακτορικό), αλλά και τις κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που ρέουν στον κλάδο μέσω προγραμμάτων τύπου Horizon.

Η αξία της ζωής: Φαρμακοβιομηχανία – 2.108 €

Κλείνει την πεντάδα η φαρμακοβιομηχανία, κλάδος συνεχώς αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα. Μεγάλες πολυεθνικές με παρουσία στη χώρα, αλλά και εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες που επενδύουν σε παραγωγικές μονάδες και κλινικές μελέτες, διατηρούν ένα μισθολόγιο που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό — χημικούς, βιολόγους, κλινικούς ερευνητές και ρυθμιστικούς επαγγελματίες.

Το μεγαλύτερο χάσμα της σύγχρονης ελληνικής εργασίας

Το γεγονός ότι πέντε μόνο κλάδοι ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ αναδεικνύει μια κρίσιμη πραγματικότητα: οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν αμοιβές 1.001–1.200 ευρώ, ενώ μόλις 98.000 εργαζόμενοι παίρνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Παράλληλα, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας, εκ των οποίων οι 20 (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς και μεταποιητικούς κλάδους. Αυτό σημαίνει πως η βιομηχανία, παρά τη μισθολογική της απόσταση από την «πεντάδα» κορυφής, ξεπερνά αμοιβαία τον εθνικό μέσο όρο — ένα ενθαρρυντικό σήμα για την παραγωγική βάση της χώρας.

Το πλαίσιο συμπληρώνει και η έκθεση Workmonitor 2026 για την Ελλάδα (Randstad): οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις επιβίωσης, με το 51% να εξετάζει δεύτερη εργασία — ποσοστό διπλάσιο από το 2024 — ενώ ο μισθός παραμένει το κυρίαρχο κίνητρο αλλαγής θέσης εργασίας (81% των εργαζομένων). Η ανισοκατανομή των αμοιβών, λοιπόν, δεν αποτελεί μόνο στατιστική — αποτελεί ένα από τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα της αγοράς εργασίας.