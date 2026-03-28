Σαουδική Αραβία: To… bypass για την ροή πετρελαίου, που «σώζει» -κατά το δυνατόν- την τιμή του πετρελαίου

Σε πλήρη ισχύ λειτουργεί ο κρίσιμος αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ αντλώντας πετρέλαιο 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η Σαουδική Αραβία έχει αναπτύξει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των εξαγωγών μέσω του αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχει φράξει την κύρια οδό εξόδου πετρελαίου από τον Κόλπο.

Στόλοι δεξαμενόπλοιων έχουν ανακατευθυνθεί στο λιμάνι του Yanbu για να παραλάβουν το πετρέλαιο, σημαντική σανίδα σωτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω του Yanbu έχουν πλέον φθάσει τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως με το βασίλειο να εξάγει επίσης περίπου 700.000 έως 900.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου κάθε ημέρα, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στο -. Από τα 7 εκατομμύρια βαρέλια που περνούν από τον αγωγό, τα 2 εκατομμύρια έχουν προορισμό τα σαουδαραβικά διυλιστήρια.

«Συγκρατεί» τις τιμές

Η διαδρομή μέσω του Yanbu αντισταθμίζει μόνο εν μέρει το πλήγμα στον εφοδιασμό από το κλείσιμο του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσαν πριν από τον πόλεμο περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αλλά η παρακαμπτήριος οδός είναι ένας από τους λόγους που οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν φτάσει στα υψηλά επίπεδα κρίσης των προηγούμενων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνει το -.

Με τους Χούθι να δηλώνουν τώρα ότι μπαίνουν στον πόλεμο, η ανησυχία για την αγορά πετρελαίου θα είναι ότι η Ερυθρά Θάλασσα θα εξελιχθεί σε νέο μέτωπο. Παρόλα αυτά, οι Χούθι δεν έχουν δώσει καμία ένδειξη ότι θα επιτεθούν σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Bab El-Mandeb, ενώ τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για δράση στην περιοχή.

- - στο liveblog της Ναυτεμπορικής.