Στη-Λαμία-ο-Αλέξης-Τσίπρας-για-την-παρουσίαση-της-«Ιθάκης»

Στην πόλη της Λαμίας βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα γίνει το απόγευμα.

Ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊωάννου, στο Δημαρχείο και στη συνέχεια βρέθηκε στην πλ. Ελευθερίας, την κεντρική πλατεία της Λαμίας, όπου για αρκετή ώρα συνομιλούσε με πολίτες, αλλά και στελέχη της Αριστεράς, ενώ υπέγραφε και βιβλία.

Σε κεντρικό καφέ είχε συνομιλία κυρίως με νέους, ενώ στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. κ. Συμεών.

Να σημειωθεί πως η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων.

