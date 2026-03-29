Ενιαίο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – Το μήνυμα της ενότητας ελήφθη από τα κορυφαία στελέχη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά και τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο αλλά και τα κείμενα που τέθηκαν σε ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός το 4ο τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δίνει το μήνυμα της ενότητας και της επανεκκίνησης της παράταξης. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κεντρική του ομιλία την Παρασκευή όταν και χρησιμοποίησε τις λέξεις «μαζί» και «ενότητα» περισσότερο από όλες.

Το μήνυμα της καταλλαγής ελήφθη από τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο και από τα άλλα κορυφαία στελέχη της παράταξης που έβαλαν τα μαχαίρια στα θηκάρια.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατά τη διάρκεια της χθεσινής του τοποθέτησης από το βήμα του Συνεδρίου χαιρέτησε την απόφαση της πλειοψηφίας να προστεθεί στο κείμενο της διακήρυξης του κόμματος που τελικά ψηφίστηκε χθες αργά το βράδυ αναφορά για την μη συνεργασία με την ΝΔ, με στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη.

«Όσες φορές έθετα θέμα, άκουγα την απάντηση, ‘’αφού συμφωνούμε, δεν χρειάζεται κείμενο’’. Όμως ο Μανόλης Αναγνωστάκης έγραψε ‘’ότι σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, ώστε να μην τις παίρνει ο άνεμος’’. Επέμενα επί 4 μήνες για να υπάρχει γραπτό κείμενο. Δέσμευση. Δέσμευση όλων μας. Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση. Σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη, με συγκεκριμένη διατύπωση. Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας. Είμαστε σε καλό δρόμο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας που κέρδισε και μια θέση στην κεντρική επιτροπή με τις αλλαγές καταστατικού που ψηφίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Τον «σασμό» ανάμεσα στις δύο πλευρές χαιρέτησε από το βήμα του συνεδρίου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

«Εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθαν με πρόσχημα τη Δημοκρατία. Την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν. Ήρθαν μιλώντας για “αριστεία”. Και εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία. Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση! Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο πρόεδρος που το υιοθέτησε», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος.

Το δικό της μήνυμα για τέλος στην εσωστρέφεια έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου ρίχνοντας καρφιά για αχρείαστες σκιαμαχίες και συντροφικά μπαζούκας και δείχνοντας τον πολιτικό αντίπαλο έξω από την αίθουσα του τάε κβον ντο.

«Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με Σκιαμαχίες και να χρησιμοποιούμε συντροφικά μπαζούκας αντί να κοιτάμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος έχουμε αντιπάλους και τους αντιπάλους θα τους χτυπήσουμε με δημοκρατικά όπλα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εδώ κύριε Μαρινάκη για να αναμασά το παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή για το παρόν και το μέλλον για τους νέους», σημείωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Την πολιτική του πλατφόρμα Αλλαγή+ παρουσίασε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης

«Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε ;Ένα κόμμα συμπλήρωμα, δήθεν για να μην αποσταθεροποιηθεί η χώρα; Ή ένα κόμμα που γίνεται ξανά μεγάλη παράταξη και κίνημα, που διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο και πρωταγωνιστεί στη μάχη για την πολιτική αλλαγή στον τόπο; Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά, χωρίς αστερίσκους και θολά σημεία. Διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ένας προς ένας τα κορυφαία στελέχη του κινήματος παρουσίασαν τις θέσεις τους στο Συνέδριο με κορυφαίες τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου που παρουσίασε την Βίβλο των Δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο που μίλησε για πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ που «πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων» ενώ έριξε πυρά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ ενιαίο κόμμα – Ο Ανδρουλάκης πήρε πίσω το συνέδριο πριν την εκλογή αρχηγού

Περίπου στις 10 το βράδυ πραγματοποιήθηκαν οι ψηφοφορίες στα κείμενα του Συνεδρίου. Ως προς το καταστατικό που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με μόλις 8 συνέδρους να καταψηφίζουν, εγκρίθηκε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα, ενώ διασφαλίζεται η ποσόστωση των διαφορετικών τάσεων του κόμματος και ρυθμίζονται θέματα θητειών.

Έως 5 πλήρεις θητείες για βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)

Έως 3 θητείες για ευρωβουλευτές (συνολικά 15 χρόνια)

Έως 4 θητείες (συνολικά 16 χρόνια) σε ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο.

Ασυμβίβαστη είναι η συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές.

Υπάρχει πλέον ασυμβίβαστο όσων συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν θα μπορούν να πλέον μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται ο δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ, ενώ συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια.

Η κεντρική επιτροπή γίνεται 271 από 300 μέλη και το πολιτικό συμβούλιο γίνεται 23 από 31 μέλη.

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τις προγραμματικές θέσεις και ομόφωνη απόφαση των πολιτικών θέσεων στο οποίο περιλαμβάνεται η αναφορά για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το θέμα του συνεδρίου πριν την εκλογή αρχηγού που μονοπώλησε τα πασοκικά δρώμενα και όλες τις τάσεις την τελευταία εβδομάδα δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία.

Η μάχη της επιρροής στην κεντρική επιτροπή

Το συνέδριο κλείνει σήμερα με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και την εκλογή νέας κεντρικής επιτροπής και των περιφερειακών συμβουλίων. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και οι ζυμώσεις είναι συνεχής με τα στρατόπεδα να κάνουν αγώνα δρόμου για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στους νέους εσωκομματικούς συσχετισμούς που θα δημιουργηθούν στην πράσινη παράταξη.

Τετ α τετ Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε χθες την αίθουσα τύπου και δεν έκρυψε την θετική του διάθεση για την πορεία του συνεδρίου ενώ χαρακτηριστική ήταν η φράση του: «Τα πράσινα πάνε καλά» με την οποία αναφέρθηκε στην εσωκομματική διαδικασία αλλά και στην νίκη του Παναθηναϊκού.

