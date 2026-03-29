Η αγορά μοιάζει βαριά. Οι ροές όμως δείχνουν ότι κάτι χτίζεται από κάτω.

Η Wall Street έκλεισε την εβδομάδα σε σημείο έντασης: πετρέλαιο πάνω από τα $101, S&P 500 σε χαμηλά 232 ημερών, 10ετές στο 4,44%. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις ροές, εκεί όπου φαίνεται ποιος πιέζει και ποιος χτίζει.

Στο κλείσιμο του τριμήνου, τα αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία κατευθύνονται προς αγορές περίπου $13,8 δισ. σε μετοχές, σε επίπεδα που βρίσκονται πολύ ψηλά σε ιστορική βάση. Για έναν παίκτη που για χρόνια έδινε καθαρή προσφορά στην αγορά με μέσο όρο -1,8 δισ. δολάρια τον μήνα, αυτή η στροφή αλλάζει ισορροπίες. Οι κινήσεις προκύπτουν από την ανάγκη επαναφοράς κατανομών μετά τη διόρθωση: μετοχές κάτω, ομόλογα πάνω, άρα αγορά equities και πώληση bonds για να ευθυγραμμιστούν τα χαρτοφυλάκια.

Στο ίδιο timing, η βραχυπρόθεσμη πλευρά κινείται αντίθετα. Οι θεσμικοί έβγαλαν -11 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα, με τα συνολικά flows να διαμορφώνονται στα -9,3 δισ. και το άθροισμα 16 εβδομάδων στα -25,5 δισ. δολάρια. Η πίεση εντοπίζεται κυρίως σε μεμονωμένες μετοχές, σε ένταση που έχει να εμφανιστεί από το 2008, ενώ και τα ETFs κινούνται αρνητικά.

Εδώ μπαίνουν τα hedge funds, τα οποία γύρισαν σε καθαρές τοποθετήσεις +1,8 δισ. δολάρια. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έρχεται μετά από περίοδο μείωσης έκθεσης. Η εικόνα που προκύπτει διεθνώς δείχνει funds που διατηρούν υψηλό gross exposure αλλά χαμηλότερο net, δηλαδή ενεργή διαχείριση με ταυτόχρονη κάλυψη ρίσκου . Κοινώς, δεν εγκαταλείπουν την αγορά – αναδιατάσσουν θέσεις και παίζουν επιλεκτικά.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παραγώγων στέλνει ξεχωριστό μήνυμα. Ο δείκτης fear & greed κινείται κοντά στο 10, επίπεδα που ιστορικά έχουν εμφανιστεί κοντά σε περιοχές εξάντλησης της πτώσης.

Ο ημερήσιος όγκος καθαρών call options έχει περιοριστεί κοντά στα 10.000 συμβόλαια, το χαμηλότερο από το sell-off του Απριλίου 2025. Η σχέση calls–puts έχει μετατοπιστεί έντονα υπέρ των puts, με τον κινητό μέσο 5 ημερών να υποχωρεί κατά -1,3 εκατ. συμβόλαια από τον Φεβρουάριο. Στα προηγούμενα τοπικά χαμηλά της αγοράς, η ανισορροπία μεταξύ puts και calls είχε φτάσει σε έντονα επίπεδα, όμως η σημερινή εικόνα δείχνει μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ίδια κατεύθυνση.

Με την ένδειξη να κινείται κοντά στα -1,3 εκατ. συμβόλαια, περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν προστασία αντί για συμμετοχή σε άνοδο. Αυτό σημαίνει ότι το positioning έχει «μαζευτεί» στην άμυνα, με αυξημένη χρήση puts και περιορισμένη διάθεση για ρίσκο. Σε τέτοιες συνθήκες, η αγορά αποκτά ιδιαιτερότητα: όταν πολλοί βρίσκονται στην ίδια πλευρά, η ισορροπία γίνεται εύθραυστη. Μια ανοδική αντίδραση μπορεί να ενεργοποιήσει κλείσιμο hedges και επανατοποθετήσεις, ενισχύοντας την κίνηση. Η ένταση στο positioning λειτουργεί έτσι ως επιταχυντής, όχι μόνο προς την πλευρά της πίεσης, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, εφόσον αλλάξει η ροή των εντολών.

Αυτό που χτίζεται είναι μια αγορά με ασύμμετρες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, funds που ρευστοποιούν και αγοράζουν προστασία. Από την άλλη, μεγάλα χαρτοφυλάκια που ετοιμάζουν εισροές με μηχανικό τρόπο. Και ενδιάμεσα, hedge funds που επιστρέφουν επιλεκτικά.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 έχει ήδη χάσει τη ζώνη των 6.450–6.400 μονάδων, δίνοντας χώρο προς τις 6.300 μονάδες, με επόμενη στάση τις 6.150. Στην αντίθετη κατεύθυνση, κίνηση πάνω από τις 6.575–6.600 μονάδες επαναφέρει την ανοδική δυναμική.

Το σημείο που αξίζει προσοχής είναι ο συγχρονισμός. Όταν εμφανίζονται ταυτόχρονα υποχρεωτικές αγορές από pension funds, έντονη ζήτηση για προστασία στα παράγωγα και επιστροφή ρίσκου από hedge funds, η αγορά αποκτά δυναμική που μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση γρήγορα.

Και συνήθως, τέτοιες μετατοπίσεις δεν δίνουν πολύ χρόνο αντίδρασης.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 29, 2026