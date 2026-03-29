Κίνα: Ανθεί η «οικονομία των 30 λεπτών» – Τι είναι – Πώς λειτουργεί

Με ένα γρήγορο άγγιγμα στο τηλέφωνό σας καθώς πηγαίνετε στη δουλειά, ο καφές σας φτάνει στο γραφείο πριν από εσάς. Προετοιμάζοντας μια βραδινή εμφάνιση, μια νέα απόχρωση του foundation έρχεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Ξυπνάτε στις 2 το πρωί με ένα άρρωστο παιδί; Τα φάρμακα βρίσκονται στην πόρτα σας μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτή είναι η ζωή με το ταχέως αναπτυσσόμενο μοντέλο πωλήσεων της Κίνας, γνωστό ως η «οικονομία των 30 λεπτών» (30-minute economy), στιγμιαίο λιανικό εμπόριο (instant retail) ή υπερ-παράδοση (hyper-delivery).

Πρόκειται για μια εξέλιξη του παραδοσιακού συστήματος delivery φαγητού, που επεκτείνει την διανομή από τα γεύματα, σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν οι καταναλωτές.

Η Κίνα ηγείται αλλά οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία και στην αγορά των ΗΠΑ, με την Amazon Now, την Walmart, την DoorDash και την Uber Eats να κλιμακώνουν τις υπηρεσίες άμεσης παράδοσης.

Το σύστημα συνδέει τις ψηφιακές πλατφόρμες με τα εμπορικά καταστήματα και αξιοποιεί αποτελεσματικά δίκτυα παράδοσης για να φέρει τα αγαθά στους καταναλωτές μέσα σε 30 -έως 60 λεπτά- ανάλογα με την απόσταση.

Αλλαγή και στον τρόπο που χτίζονται οι πόλεις

Η «οικονομία των 30 λεπτών» αλλάζει ακόμα και τον τρόπο που χτίζονται οι πόλεις. Οι επιχειρήσεις ενσωματώνονται στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονιές σε αυτόνομα οικοσυστήματα κατανάλωσης. Η επιτυχία εδώ σημαίνει τέλεια ψηφιακή οργάνωση και logistics που λειτουργούν με ακρίβεια δευτερολέπτου.

Εκτίναξη πωλήσεων

Σύμφωνα με την Έκθεση Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Άμεσου Λιανικού Εμπορίου για το 2024, που δημοσιεύθηκε από την Κινεζική Ακαδημία Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, η αγορά άμεσου λιανικού εμπορίου της Κίνας έφτασε τα 650 δισεκατομμύρια γιουάν (89 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2023 – μια ετήσια αύξηση 28,89%.

Το ποσοστό ξεπέρασε κατά πολύ την αύξηση των κλασικών διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων κατά 11%.

Η έκθεση προβλέπει ότι ο τομέας θα διατηρήσει ισχυρή δυναμική τα επόμενα χρόνια, με το μέγεθος της αγοράς να αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια γιουάν (274 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το 2030.

Το μοντέλο βασίζεται σε «flash warehouses» (κέντρα μικροδιανομής) που βρίσκονται πολύ κοντά στους καταναλωτές και σε προηγμένα συστήματα αποστολής που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και καθιστούν εφικτή την αποδοτικότητα των logistics, με χειρουργική αποτελεσματικότητα.

Προειδοποιήσεις

Παρά τη δημοτικότητά του συστήματος ειδικοί προειδοποιούν ότι η τήρηση τέτοιων ταχυτήτων είναι εξαιρετικά κοστοβόρα λόγω της ανάγκης για διπλασιασμό των αποθεμάτων και αυξημένο εργατικό κόστος.

Επίσης η χρήση του συνιστά απειλή για τα φυσικά καταστήματα: Τα σούπερ μάρκετ και τα συνοικιακά καταστήματα πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα, καθώς οι πελάτες σταματούν τις γρήγορες επισκέψεις για μεμονωμένα είδη.

