Μιλένα-Αποστολάκη:-Κυβερνητική-προπαγάνδα-και-διαστρέβλωση-των-δηλώσεών-μου

Για διαστρέβλωση των δηλώσεών της από την «κυβερνητική προπαγάνδα» κάνει λόγο η Μιλένα Αποστολάκη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε δήλωσή της πως «πελάτες» «δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία», αλλά «οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις», καθώς επίσης και «τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που θησαυρίζουν».

Αναλυτικά η κ. Αποστολάκη αναφέρει στη δήλωσή της:

«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας.

Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις, πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που θησαυρίζουν, πελάτες. Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι’ αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

