ΠΟΕ:-Μέλη-του-οργανισμού-συμφώνησαν-σε-παγκόσμιο-πλαίσιο-κανόνων-για-το-ψηφιακό-εμπόριο

Μια ομάδα μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συμφώνησε να παρακάμψει τα εμπόδια υιοθέτησης για το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο, επιλέγοντας να θέσει τη συμφωνία σε ισχύ μεταξύ των συμμετεχόντων που συναινούν, όπως ανακοίνωσε ο ΠΟΕ.

Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες μιας ομάδας χωρών να ενσωματώσουν τη Συμφωνία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΟΕ μπλοκαρίστηκαν δύο φορές από διαφωνούντα μέλη. Η συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού περιβάλλοντος για το ψηφιακό εμπόριο.

ΠΟΕ: Αδιέξοδες οι συνομιλίες για παράταση μορατόριουμ στη μη επιβολή δασμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η προσπάθεια επιτάχυνσης της έναρξης ισχύος, μεταξύ μελών που αντιπροσωπεύουν το 70% του παγκόσμιου εμπορίου, προκύπτει από την αυξανόμενη απογοήτευση για αυτά τα εμπόδια, δήλωσε στο Reuters ανώτερος διπλωμάτης. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ υποομάδων μελών απαιτούν συναίνεση.

Κατά την 14η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Καμερούν, 66 μέλη κατέληξαν σε μια ενδιάμεση ρύθμιση για την ενεργοποίηση της συμφωνίας στις χώρες τους, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την ευρύτερη ενσωμάτωσή της στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Γιαμάντα Κέντζι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορικό βήμα» προς τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Κάιλ, χαιρέτισε επίσης την κίνηση.

«Ως η πρώτη παγκόσμια συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο, αυτό θα καταστήσει το εμπόριο φθηνότερο, ταχύτερο και πιο ασφαλές για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κάιλ.

Η Ινδία υπήρξε μία από τις κύριες χώρες που μπλοκάρουν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να υιοθετούνται πολυμερώς, με συναίνεση.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ινδία και ορισμένους άλλους, ότι αν χρησιμοποιείτε τη συναίνεση για να μπλοκάρετε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική διαδικασία ή πρόοδο, εμείς θα προχωρήσουμε ούτως ή άλλως», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η Ινδία μπλοκάρει επίσης επί του παρόντος μια ξεχωριστή πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ που συζητείται στο Καμερούν, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες, ανέφεραν δύο ανώτεροι διπλωμάτες.

Μέχρι στιγμής, η Ινδία έχει αντιταχθεί στη Συμφωνία Διευκόλυνσης Επενδύσεων για την Ανάπτυξη, φοβούμενη ότι η διαπραγματευτική της ισχύς ενδέχεται να αποδυναμωθεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των 66 χωρών που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία, καθώς το ζήτημα εξετάζεται επί του παρόντος από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η συμφωνία είναι ξεχωριστή από το μορατόριουμ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο απαγορεύει την επιβολή δασμών σε ψηφιακές λήψεις και υπηρεσίες streaming και το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο πολιτικού αδιεξόδου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ινδίας στη σύνοδο του ΠΟΕ στο Καμερούν.