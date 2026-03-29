Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, March 29
    Σε ρυθμούς Πάσχα η αγορά: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Τι ισχύει για Αθήνα, Θεσσαλονίκης

    Οικονομία 1 Min Read

    Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2025

    Σύντομα θα κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να προετοιμαστούν για τις πασχαλινές ημέρες.

    Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε πως το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι το εξής:

    Το πασχαλινό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

    Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

    • Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
    • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
    • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
    • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
    • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

     

    Keep Reading