Σε ρυθμούς Πάσχα η αγορά: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Τι ισχύει για Αθήνα, Θεσσαλονίκης

Σύντομα θα κάνει πρεμιέρα το εορταστικό ωράριο καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να προετοιμαστούν για τις πασχαλινές ημέρες.
Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε πως το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων είναι το εξής:
Το πασχαλινό ωράριο στη Θεσσαλονίκη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
- Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
- Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
- Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.