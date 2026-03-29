Σούπερ-μάρκετ:-Γιατί-ποντάρουν-στην-αγορά-της-Κρήτης

Στον τουριστικό τζίρο ποντάρουν τα σούπερ μάρκετ, επεκτείνοντας την παρουσία τους στην Κρήτη. Οι επενδύσεις των μεγάλων «παικτών» του κλάδου. Τα νέα καταστήματα στο νησί.

Ακόμη μεγαλύτερες «στροφές» ανεβάζουν τα σχέδια επέκτασης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στις τουριστικές και δη νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ισχυρό «καύσιμο» για την τόνωση της κατανάλωσης.

Παρά την αβεβαιότητα που συντηρεί σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων συνεχίζει με σύνεση και μεθοδικότητα τα επενδυτικά του σχέδια. Στον πυρήνα δε των επενδύσεων του κλάδου βρίσκεται εδώ και χρόνια η Κρήτη, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας που συγκεντρώνει παραδοσιακά μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Με τον ανταγωνισμό στο ράφι να κορυφώνεται κι ενώ η μια μετά την άλλη οι αλυσίδες διεκδικούν περίοπτη θέση σε κάθε γωνιά της χώρας, η Κρήτη, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο σε έκταση της Μεσογείου, αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης σε κάθε ευκαιρία των σούπερ μάρκετ για επέκταση. Με πληθυσμό 622.909 μόνιμων κατοίκων και με μεγάλες πόλεις, όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος και η Ιεράπετρα, η Κρήτη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Η κρητική αγορά είναι αυτάρκης, δυναμική, με σύγχρονες επιχειρήσεις και με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Όπως επιβεβαιώνουν άλλωστε τα στοιχεία της NielsenIQ, τα σούπερ μάρκετ σε Κρήτη και νησιά Ιονίου και Αιγαίου καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τζίρου σε πανελλαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, για το σύνολο του 2025, η Κρήτη ξεχώρισε με αύξηση πωλήσεων κατά 9,6%, την ώρα που η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 41% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσίασε πιο μετριοπαθή τάση, καταγράφοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,9%.

Το «ντεμπούτο» της METRO ΑΕΒΕ στην Κρήτη…

Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το πρώτο εταιρικό κατάστημα My market στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια επένδυση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στρατηγικής επέκτασης του ομίλου στο νησί, όπου μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν μέσω των καταστημάτων χονδρικής METRO Cash & Carry. Υπενθυμίζεται ότι η METRO ΑΕΒΕ διατηρεί τρία METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Το πρώτο My market στο Ηράκλειο βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 93 & Ανωγείων 7, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης. Διαθέτει χώρο πώλησης 1.035 τμ, βοηθητικούς χώρους 2.100 τμ, έχει τέσσερα συμβατικά και τρία αυτόματα ταμεία και συνολικά 26 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων, τρεις για ΑμεΑ, καθώς και θέσεις ταχυφορτιστών. Επιπλέον, στην αγοραστική εμπειρία του καταστήματος έχουν προστεθεί εξειδικευμένα τμήματα Bake off και My ευεξία, καθώς και μεγάλη ποικιλία από τοπικά προϊόντα.

…και οι άλλοι «παίκτες»

Μόλις στις αρχές Μαρτίου, η Lidl Ελλάς που επισήμως φιγουράρει στη δεύτερη θέση στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 4,4 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό καταστήματος στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών-Ηρακλείου και το οποίο εκτείνεται σε 1.336 τ.μ., διαθέτει συνολικά 11 ταμεία, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι παραδοσιακά και τα επτά self-checkout, ενώ παρέχει 115 θέσεις στάθμευσης. Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη. Το ανανεωμένο κατάστημα προσφέρει πλήρη αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα, καθώς και ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανακύκλωσης.

Από την πλευρά του και ο όμιλος Σκλαβενίτης συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για επέκταση του δικτύου καταστημάτων του. Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024 έχει από καιρό κερδίσει το «στοίχημα» της κρητικής αγοράς. Πώς; Μέσω της εξαγοράς το 2014 του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης. Για τη χρήση 2024, το «πουλέν» του ομίλου Σκλαβενίτης εμφάνισε τζίρο της τάξης των 240 εκατ. ευρώ.

Καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της, η ΑΒ Βασιλόπουλος προσβλέπει τα επόμενα χρόνια στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Κρήτη. Εκεί η αλυσίδα διαθέτει ένα δίκτυο άνω των 10 καταστημάτων, με την κρητική αγορά να συνεισφέρει περί το 10% επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος. Όραμα, δε, είναι η δημιουργία ακόμη και 30 καταστημάτων – καθώς παρά την όξυνση του ανταγωνισμού, η δυναμική της κρητικής αγοράς είναι μεγάλη. Η επέκταση σχεδιάζεται γίνει με καταστήματα franchise, κυρίως στις πόλεις του νησιού, αλλά και όπου αλλού θα παρουσιάζονται τυχόν ευκαιρίες. Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Απρίλιο του 2024 άνοιξε νέο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στη Χερσόνησο του νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα εταιρικό, διώροφο κατάστημα που λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο λόγω της σημαντικής τουριστικής του θέσης και εκτείνεται σε 1.100 τμ. Σημαντική ιδιαιτερότητά του είναι η ποικιλία των τοπικών προϊόντων που διαθέτει στα ράφια του.

Εντελώς νέα δεδομένα στον εγχώριο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων αναμένεται να δημιουργήσει η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης, σε ένα deal που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όπως είναι φυσικό, το εν λόγω deal αναμένεται να πυροδοτήσει μεγάλη αλλαγή συσχετισμών και δυνάμεων στην Κρήτη όπως και σε κάθε τουριστική περιοχή, καθώς εκεί μεταφέρεται η μάχη της κατανάλωσης. Μένει, δε, να φανεί σε τι βαθμό θα αλλάξουν οι συσχετισμοί σε επίπεδο δικτύου καταστημάτων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις αρχές του 2022 η αλυσίδα Μασούτης προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η αλυσίδα εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας. Από την πλευρά της η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός πάτησε το… πόδι της στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2022, με την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, μέσω της οποίας απέκτησε 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.