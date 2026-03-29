Το «Αόρατο» Real Estate της Ελλάδας

Όταν οι περισσότεροι μιλούν για την ελληνική αγορά ακινήτων, η συζήτηση καταλήγει πάντα στα ίδια: golden visas, Airbnb στο Κολωνάκι, βίλες στη Μύκονο, ξένοι αγοραστές που σαρώνουν τα Εξάρχεια. Είναι η ορατή, θορυβώδης επιφάνεια μιας πολύ βαθύτερης αγοράς. Κάτω από αυτήν, μακριά από τα ρεπορτάζ και τα συνέδρια επενδύσεων, κινείται ένα παράλληλο σύμπαν ακινήτων — βιομηχανικά κτίρια που επανακαθορίζουν τον εαυτό τους, logistics hubs που ξεφυτρώνουν σε άγονα οικόπεδα κοντά σε λιμάνια και αυτοκινητόδρομους, παλιές αποθήκες που μεταμορφώνονται σε data centers ή co-working καθεδρικούς ναούς. Αυτή είναι η αγορά που δεν γράφουν οι εφημερίδες. Και είναι η πιο ενδιαφέρουσα από όλες.

Ο «αθόρυβος» κλάδος που ξυπνά

Η αγορά εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων στην Ελλάδα — γνωστή στον κλάδο ως commercial real estate ή CRE — παρέμεινε για χρόνια σε βαθύ λήθαργο. Η κρίση του 2010 είχε αφήσει πίσω της χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα αδρανούς βιομηχανικής γης, παλαιωμένες αποθήκες στις παρυφές των αστικών κέντρων, εγκαταλελειμμένα εργοστάσια στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Για μια δεκαετία, κανείς δεν τα κοίταζε.

Τώρα, τα κοιτάζουν όλοι — αλλά διακριτικά.

Το e-commerce άλλαξε τα πάντα. Η έκρηξη της διαδικτυακής αγοράς, που επιταχύνθηκε μετά την πανδημία, δημιούργησε μια ανεξέλεγκτη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους, κέντρα διανομής και εγκαταστάσεις τελευταίου μιλίου (last-mile logistics). Η Ελλάδα, με τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποδείχτηκε ξαφνικά να έχει κάτι που οι επενδυτές αναζητούσαν απεγνωσμένα: φθηνή γη κοντά σε μεγάλους λιμένες, χαμηλά λειτουργικά κόστη και έναν κόμβο — τον Πειραιά — που έχει ήδη αναβαθμιστεί σε πύλη εισόδου για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Logistics: Η νέα χρυσοφόρος γη

Σε μια βιομηχανική ζώνη έξω από τη Θεσσαλονίκη, ένα συγκρότημα αποθηκών 80.000 τετραγωνικών μέτρων άλλαξε χέρια το 2023 με αποδόσεις που έκαναν έκπληκτους ακόμα και τους πιο έμπειρους brokers της αγοράς. Το yield — ο λόγος ενοικίου προς αξία ακινήτου — ξεπέρασε το 7,5%, σε μια εποχή που τα αντίστοιχα assets στη Δυτική Ευρώπη αποδίδουν 4-5%. Η συναλλαγή δεν έγινε ποτέ ειδήσεις.

Αυτή είναι η νέα λογική της αγοράς: η απόδοση αντικαθιστά τη λάμψη ως κριτήριο επιλογής. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές — κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και τις σκανδιναβικές χώρες — που μπαίνουν στην ελληνική αγορά logistics δεν ψάχνουν βίλες για φωτογράφιση. Ψάχνουν σταθερές ταμειακές ροές, μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωσης και γεωγραφική στρατηγική θέση. Και τα βρίσκουν.

Η περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η Θριάσιο πεδιάδα, ο άξονας της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης: αυτά είναι τα νέα hotspots. Όχι το Παρίσι της Ελλάδας, αλλά το Rotterdam της.

Repurposing: Η δεύτερη ζωή των κτιρίων

Πέρα από το logistics, μια άλλη τάση αναδύεται σιωπηλά: η επανάχρηση παλαιών κτιρίων για εντελώς νέες χρήσεις. Παλιά εργοστάσια γίνονται data centers — ιδανικά για τους operators, γιατί διαθέτουν ήδη ισχυρές ηλεκτρικές υποδομές και μεγάλα ανοιχτά δάπεδα. Αποθήκες του μεσοπολέμου στο κέντρο της Αθήνας μετατρέπονται σε creative hubs και γραφεία τεχνολογικών εταιρειών που αρνούνται να στεγαστούν σε αποστειρωμένα οφίς. Παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Βόλο και στην Πάτρα ανακτούν αξία ως χώροι κατασκευής και light manufacturing για ευρωπαϊκές αλυσίδες που θέλουν να φέρουν την παραγωγή πιο κοντά στην αγορά τους — το λεγόμενο nearshoring.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι συνέπεια τριών παράλληλων δυνάμεων: της αναζήτησης φθηνότερης γης από ευρωπαϊκά funds, της στροφής των ελληνικών επιχειρήσεων προς asset-light μοντέλα που απελευθερώνουν κεφάλαια μέσω sale-and-leaseback συμφωνιών, και της ζήτησης για «πράσινα» κτίρια χαμηλού αποτυπώματος — γιατί ένα ανακαινισμένο παλιό κτίριο συχνά έχει καλύτερο ESG score από ένα νεόδμητο.

Οι παίκτες που κινούν τα νήματα

Ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις κινήσεις; Ο χάρτης είναι πολύπλοκος και σκόπιμα αδιαφανής.

Στο ένα άκρο, μεγάλα ελληνικά οικογενειακά συγκροτήματα που εκμεταλλεύονται ακίνητη περιουσία που «κάθεται» επί δεκαετίες στους ισολογισμούς τους, εντελώς υποτιμημένη. Στο άλλο άκρο, ευρωπαϊκά και αμερικανικά private equity funds που αναζητούν value-add ευκαιρίες σε μια αγορά που παραμένει σχετικά αποτιμημένη σε σχέση με τις αντίστοιχες δυτικοευρωπαϊκές. Ανάμεσά τους, μια νέα γενιά Ελλήνων επενδυτών — συχνά με εμπειρία στο Λονδίνο ή τη Φρανκφούρτη — που επιστρέφουν γνωρίζοντας πώς δομούνται τέτοιες συναλλαγές και εκμεταλλεύονται το arbitrage μεταξύ ελληνικής αποτίμησης και ευρωπαϊκής ζήτησης.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των deals: σχεδόν ποτέ δεν βγαίνουν στο φως. Δεν υπάρχει δελτίο τύπου, δεν υπάρχει συνέντευξη, δεν υπάρχει φωτογραφία με σφίξιμο χεριών. Η διακριτικότητα είναι μέρος της στρατηγικής.

Γιατί παραμένει αόρατη

Η ερώτηση δεν είναι μόνο «τι συμβαίνει» αλλά «γιατί δεν το ξέρουμε». Η απάντηση είναι πολυεπίπεδη.

Πρώτον, δεν υπάρχει η υποδομή της διαφάνειας: το ελληνικό κτηματολόγιο και τα αντίστοιχα μητρώα εμπορικών συναλλαγών υστερούν σε ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα βρετανικά ή γερμανικά. Είναι τεχνικά δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς ποιος αγοράζει τι.

Δεύτερον, η μεσιτική αγορά που χειρίζεται αυτές τις συναλλαγές είναι μικρή και ελίτ — μερικοί brokers με διεθνείς συνδέσεις χειρίζονται δυσανάλογα μεγάλο μέρος των deals, και δεν έχουν λόγο να τα δημοσιοποιούν.

Τρίτον — και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον — οι ίδιοι οι επενδυτές προτιμούν την αφάνεια. Ένα deal που δεν γίνεται γνωστό δεν φέρνει ανταγωνισμό για το επόμενο.

Η επόμενη μέρα

Η αγορά αυτή δεν θα παραμείνει αόρατη για πολύ. Καθώς η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές της — ο νέος αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, η επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, τα νέα logistics parks στην Αττική — το commercial real estate θα μπει σε ευρύτερο επενδυτικό ραντάρ. Ήδη, τα μεγάλα διεθνή funds δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Αυτοί που έχουν μπει νωρίς γνωρίζουν κάτι που η δημόσια συζήτηση δεν έχει ακόμα αντιληφθεί: το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας δεν θα γραφτεί μόνο στα ξενοδοχεία της Σαντορίνης ή τα γραφεία του Συντάγματος. Θα γραφτεί και σε βιομηχανικές ζώνες, σε ψυγεία logistics στον Ασπρόπυργο, σε αποθήκες που κάποτε ήταν εργοστάσια και τώρα είναι το αόρατο ψηφιακό νευρικό σύστημα της χώρας.