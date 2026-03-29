100-συνεδριάσεις-κάτω-από-την-κορυφή

Ο Nasdaq 100 βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο πλαγιοκαθοδικής κίνησης, έχοντας παραμείνει για 100 συνεδριάσεις κάτω από τα ιστορικά υψηλά, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη από το 2023.

Παρά τη διάρκεια της διόρθωσης, το βάθος της παραμένει ελεγχόμενο, καθώς ο δείκτης λαμβάνει τιμές σε λιγότερο από -12% χαμηλότερα από την κορυφή, μια συνθήκη που έχει εμφανιστεί μόλις έξι φορές από το 1985. Αυτός ο συνδυασμός χρονικής πίεσης και περιορισμένης απώλειας έχει ιδιαίτερη αξία για την ανάγνωση της επόμενης κίνησης.

Στις πέντε προηγούμενες περιπτώσεις, η αγορά κατέγραψε θετική ή ουδέτερη πορεία σε ποσοστό 80% στον επόμενο μήνα, με μέση απόδοση +1,1%. Σε ορίζοντα δύο μηνών, η μέση άνοδος ενισχύεται στο +2,3%, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό επιτυχίας.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα εντοπίζεται στον ετήσιο ορίζοντα. Σε όλες τις αντίστοιχες ιστορικές φάσεις, ο Nasdaq 100 βρέθηκε υψηλότερα μετά από 12 μήνες, με μέση απόδοση +17%, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στατιστική συμπεριφορά του δείκτη. Η τρέχουσα συγκυρία, με τη συσσώρευση να παρατείνεται αλλά τις απώλειες να παραμένουν περιορισμένες, δημιουργεί προϋποθέσεις για σταδιακή επαναφορά του αγοραστικού ενδιαφέροντος στον τεχνολογικό κλάδο.

Διαγραμματικά ο δείκτης φαίνεται να έχει διασπάσει καθοδικά τις 24.000 μονάδες και να έχει πάρει κατηφορική ρότα για την σκληρή περιοχή στήριξης των 22.750 με 22.200 μονάδων.

Οι 7 πιέζουν τους δείκτες

Οι αποδόσεις των “Magnificent 7” στο τελευταίο τρίμηνο καταγράφουν μια συντονισμένη υποχώρηση που επηρεάζει άμεσα τη δυναμική των βασικών δεικτών, καθώς πρόκειται για τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη στάθμιση τόσο στον S&P 500 όσο και στον Nasdaq 100 και καθοριστική συμβολή στις προηγούμενες ανόδους. Η Nvidia (NVDA) υποχωρεί κατά -11,7%, η Apple (AAPL) κατά -9,25%, ενώ η Alphabet (GOOGL) κινείται χαμηλότερα κατά -12,76%. Η εικόνα γίνεται πιο βαριά στη Microsoft (MSFT), η οποία σημειώνει πτώση -26,7%, δίνοντας τον τόνο της διόρθωσης στον τεχνολογικό πυρήνα. Η Amazon (AMZN) χάνει -14,09%, η Tesla (TSLA) καταγράφει απώλειες -25,4%, ενώ η Meta (META) κινείται στο -21,3%.

Η συγκέντρωση αυτών των πιέσεων σε τόσο περιορισμένο αριθμό τίτλων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συγκεκριμένες μετοχές αποτελούν τον βασικό μοχλό κατεύθυνσης για τους δείκτες. Η διόρθωση εστιάζει σε εκείνους που είχαν προηγηθεί σε απόδοση και αποτίμηση, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες και επηρεάζοντας τη ροή κεφαλαίων στο σύνολο του τεχνολογικού κλάδου.

Στη διαγραμματική ανάλυση ο αρχηγός της παρέας η Nvidia αποτυπώνεται στο τριεβδομαδιαίο chart τιμών να έχει διασπάσει καθοδικά το προπύργιο των 180 δολαρίων και να κινείται πρός το όριο στηριξης των 167 δολαρίων. Κάτω από εκεί θα ανοίξει το έδαφος για τα 150 με 140 δολάρια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 29, 2026