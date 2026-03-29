Drone, Κοκαΐνη και Δορυφόροι: Η συμμαχία Πούτιν-Χαμενεΐ που η δύση αρνείται να δει – Ο πόλεμος που δεν αντέχουμε να χάσουμε

Υπάρχει μια αφήγηση που κυκλοφορεί στα δυτικά διπλωματικά σαλόνια και θέλει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να είναι μια υπόθεση περιφερειακή, διαχειρίσιμη, αποκομμένη από τη μεγάλη στρατηγική της εποχής μας.

Είναι μια αφήγηση άκρως βολική και εξίσου επικίνδυνη. Διότι αυτό που διαδραματίζεται σήμερα μεταξύ Ιράν, Ρωσίας και Δύσης δεν είναι μια τοπική φωτιά που σβήνει με λίγο νερό. Είναι η πυρκαγιά μιας ολόκληρης αρχιτεκτονικής αντίστασης στη δυτική τάξη — μια αρχιτεκτονική που χτίστηκε με στρατιωτικά drone, τανκ κοκαΐνης και κρυπτονομισματα.

Για να κατανοήσει κανείς γιατί η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του ιρανικού καθεστώτος, πρέπει να αντισταθεί στον πειρασμό της απλούστευσης. Δεν πρόκειται για φιλία, δεν πρόκειται για ιδεολογική συγγένεια, δεν πρόκειται καν για κοινό μίσος προς την Αμερική — αν και αυτό βοηθά. Πρόκειται για κάτι πολύ πιο ψυχρό και ορθολογικό: επιβίωση.

Η λογική της επιβίωσης: γιατί η Μόσχα επενδύει στην Τεχεράνη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αν υπάρχει κάτι που έχει αποδείξει στα τέσσερα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, είναι ότι λειτουργεί με τη λογική του σκακιστή που παίζει ταυτόχρονα σε πολλές σκακιέρες. Η Ρωσία ήταν κάποτε ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγός όπλων στον κόσμο, ο μοναδικός εγγυητής επιβίωσης για καθεστώτα από τη Βενεζουέλα ως το Μάλι, ο αναντικατάστατος παίκτης στη Μέση Ανατολή. Αυτό το παγκόσμιο δίκτυο επιρροής — που ήταν η ουσία της «μεγαλοδυναμίας» κατά την αντίληψη του Κρεμλίνου — διαλύεται μπροστά στα μάτια του.

Στη Συρία, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο καλύτερος «πελάτης» της Μόσχας στη Μέση Ανατολή, κάθεται εξόριστος στο ίδιο το Κρεμλίνο, ενώ η ρωσική στρατιωτική παρουσία στη χώρα διαπραγματεύεται με μια νέα κυβέρνηση που τη Μόσχα δεν έχει εγκαταστήσει. Στη Βενεζουέλα, αμερικανικές δυνάμεις απήγαγαν τον Μαδούρο — έναν από τους πιο πιστούς αγοραστές ρωσικών όπλων — εν μια νυκτί, αφήνοντας τη Ρωσία να κοιτά αποστομωμένη. Στη Δυτική Αφρική, οι Ρώσοι μισθοφόροι στο Μάλι και τη Μπουρκίνα Φάσο αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε τα εδάφη που τους ανατέθηκαν, με τζιχαντιστές να κυκλώνουν πρωτεύουσες και να εκδιώκουν τακτικό στρατό από την ύπαιθρο. Ακόμα και στον Νότιο Καύκασο — παραδοσιακή «αυλή» της Μόσχας — ο Τραμπ δέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, επιχειρώντας να επιλύσει εδαφικές διαφορές που η Ρωσία θεωρούσε αποκλειστικά δική της δικαιοδοσία.

«Η Ρωσία μαθαίνει τι σημαίνει να ενεργεί η Αμερική εντελώς ανεξέλεγκτα», σχολιάζει η Χάννα Νοτ, διευθύντρια για τη Μεγάλη Ευρασία στο Κέντρο Μελετών Μη Εξάπλωσης James Martin. Είναι μια διατύπωση διπλωματική. Η πιο ωμή έκφρασή της ανήκει στον Αλεξάντρ Ντούγκιν, τον εθνικιστή ιδεολόγο που θεωρείται ο «εγκέφαλος» του Πούτιν: «Ένας ένας οι σύμμαχοί μας θα καταρρέουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράν δεν είναι απλώς ένας ακόμα σύμμαχος. Είναι ο τελευταίος βασικός κόμβος που συνδέει τη Ρωσία με τη Μέση Ανατολή, που της δίνει πρόσβαση σε ένα δίκτυο παραστρατιωτικών οργανώσεων — Χεζμπολάχ, Χούτι, ιρακινές πολιτοφυλακές — και που επιτρέπει στη Μόσχα να μιλά ακόμα ως «μεγάλη δύναμη». Χωρίς ιρανικό καθεστώς, η Ρωσία είναι απλώς μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση που χάνει εναν σύμμαχο μετά τον αλλο.

Η στρατιωτική συνεργασία δεν αφήνει πλέον αμφιβολίες. Η Μόσχα παρέχει στην Τεχεράνη δορυφορικές εικόνες, τεχνολογία drone και τακτικές συμβουλές βασισμένες στην εμπειρία της Ουκρανίας — συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για το ύψος και τον αριθμό drone ανά επίθεση. Ρωσικές πληροφορίες στόχευσης πιστεύεται ότι βοήθησαν τους Ιρανούς να χτυπήσουν αμερικανικά ραντάρ στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έκανε μια χαρακτηριστική πρόταση στους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ: η Ρωσία θα σταματήσει να παρέχει πληροφορίες στόχευσης στο Ιράν, αν οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο με την Ουκρανία. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιείται ως μοχλός διαπραγμάτευσης για τον πόλεμο στην Ευρώπη. Τα «θέατρα» έχουν συνδεθεί.

Το ιρανικό κράτος-εμπορος: ναρκωτικά, όπλα και η παγκόσμια οικονομία της τρομοκρατίας

Αν η Ρωσία είναι το στρατηγικό σκέλος του άξονα, το Ιράν είναι το επιχειρησιακό. Και κανένα ντοκουμέντο δεν αποκαλύπτει αυτή την επιχειρησιακή πραγματικότητα πιο εύγλωττα από την πρόσφατη δίκη στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, που κατέληξε στην καταδίκη του Αντουάν Κάσσις — εξαδέλφου του Μπασάρ αλ-Άσαντ — για συνωμοσία τρομοεμπορίας ναρκωτικών και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, συγκεκριμένα του κολομβιανού ΕLN.

Η υπόθεση Κάσσις δεν είναι σκάνδαλο. Είναι χάρτης. Αποτυπώνει με ακρίβεια τη γεωγραφία και τη λογική μιας παγκόσμιας εγκληματικής αυτοκρατορίας που το Ιράν έχει χτίσει επί δεκαετίες, ακριβώς επειδή δεν είχε άλλη επιλογή: οι διεθνείς κυρώσεις του ανάγκασαν να αναπτύξει παράλληλες οικονομίες για να χρηματοδοτεί τις παραστρατιωτικές του δυνάμεις και να αντέξει την απομόνωση.

Η δομή είναι απλή στην αρχή της, δαιδαλώδης στην εκτέλεσή της. Η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά — ο IRGC — λειτουργεί ως στρατιωτικό, οικονομικό και εγκληματικό σύμπλεγμα ταυτόχρονα. «Είναι σαν δράκος με επτά κεφάλια. Κάθε κεφάλι ονομάζεται IRGC αλλά είναι ανεξάρτητο από τα άλλα», λέει ο Μοχσέν Σαζεγκάρα, ένας από τους ιδρυτές της Επαναστατικής Φρουράς το 1979, σήμερα υπέρμαχος της δημοκρατίας στις ΗΠΑ. Το βραχίονας εκτέλεσης στο εξωτερικό είναι η Χεζμπολάχ, που για δεκαετίες χρησιμοποιεί τη Λατινική Αμερική ως βάση χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων: λαθρεμπόριο, πλαστογραφία εγγράφων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στην υπόθεση Κάσσις, η αλυσίδα ήταν η εξής: όπλα από αποθέματα που προμήθευσαν Ιράν και Ρωσία, αποθηκευμένα στη Συρία, θα εστέλλοντο στην Κολομβία σε αντάλλαγμα για 500 κιλά κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά θα έφταναν στο λιμάνι Λατάκια μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες. Η κολομβιανή στρατιωτική ομάδα τα σημάδευε με σύμβολο δράκου, εμπνευσμένο από το βραχιόλι που φορούσε ο Κάσσις. Το συριακό στρατό χρέωνε 10.000 δολάρια ανά κιλό κοκαΐνης για να εγγυηθεί ασφαλή διέλευση. Σε 18 μήνες, ο Κάσσις διακίνησε 82,5 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσω του δικτύου.

Ο Κάσσις δεν ήταν ο πρώτος. Πριν από αυτόν, ο Μόνζερ αλ-Κάσαρ είχε πιαστεί σε αμερικανική παγίδα το 2008, προσπαθώντας να πουλήσει όπλα σε Κολομβιανούς αντάρτες FARC. Ο Κάσσις το ήξερε: «Αντικατέστησα τον Μόνζερ», είπε σε φίλο του, σύμφωνα με μαρτυρία στο δικαστήριο. Ένα franchise εγκλήματος που δεν κλείνει, αλλάζει μόνο ιδιοκτήτη.

«Το Ιράν θα διπλασιάσει και θα τριπλασιάσει τις παράνομες δραστηριότητές του», επισημαίνει ο Μάθιου Λέβιτ, ειδικός σε θέματα αντιτρομοκρατίας στο Ινστιτούτο Washington. «Θα υπάρχουν ευκαιρίες για περισσότερους Τόνι Κάσσις να βρουν μεγαλύτερη θέση». Και εδώ βρίσκεται το πιο ανησυχητικό μέρος της ανάλυσης: ακόμα και αν το ιρανικό καθεστώς ανατραπεί, αυτές οι δομές δεν καταρρέουν μαζί του. «Ακόμα και αν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αυτές οι ομάδες-πληρεξούσιοι είναι ανεξάρτητες και μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα», λέει ο Σαζεγκάρα.

Αυτή η τελευταία παρατήρηση έχει μεγάλη ιστορική βαρύτητα. Τα όπλα από την πρώην Γιουγκοσλαβία τροφοδότησαν τους εμφυλίους πολέμους στη Λιβύη μετά το 2011, που με τη σειρά τους τροφοδότησαν εξεγέρσεις στο Μάλι και σε ολόκληρο το Σαχέλ. Τα βαλκανικά όπλα πέρασαν στη Μέση Ανατολή και κατέληξαν στα χέρια εγκληματικών συμμοριών στη Δυτική Ευρώπη. Τα οπλοστάσια του Άσαντ, τώρα που η Συρία άλλαξε χέρια, είναι ανοιχτά στον πλειοδότη — και η υπόθεση Κάσσις δείχνει πού μπορούν να καταλήξουν: στην «πίσω αυλή» της Αμερικής.

Ο Τραμπ και η ανάγκη μιας αμερικανικής νίκης

Εδώ εισερχόμαστε σε επικίνδυνο έδαφος — επικίνδυνο όχι επειδή η ανάλυση είναι αβέβαιη, αλλά επειδή η πολιτική φόρτιση του θέματος τείνει να θολώνει την κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αμφιλεγόμενος. Αυτό είναι το μικρότερο από τα συμπεράσματα που μπορεί να εξαγάγει κανείς. Ο τρόπος που διαχειρίζεται τους συμμάχους, η αντιφατικότητα των ανακοινώσεών του, η αδυναμία του να διαχωρίσει την εθνική στρατηγική από το προσωπικό brand — όλα αυτά είναι πραγματικά ελαττώματα με πραγματικό κόστος. Αλλά η δυτική ευφυολογία που αναλώνει ενέργεια στο να σχολιάζει τις συλλογές καπέλων του Λευκού Οίκου χάνει το δάσος μέσα στα δέντρα.

Το ερώτημα δεν είναι «μας αρέσει ο Τραμπ;». Το ερώτημα είναι: «Τι σημαίνει για τον κόσμο να ηττηθεί η Αμερική σε αυτή τη σύγκρουση;».

Η απάντηση είναι σαφής αν κανείς παρακολουθήσει τα γεγονότα χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες. Η Ρωσία εφοδιάζει το Ιράν με πληροφορίες στόχευσης για να χτυπά αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν έχει κλείσει αποτελεσματικά το Στενό του Ορμούζ, από όπου περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Κάθε μέρα φευγουν missiles και drone εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Αυτός δεν είναι εντοπισμένος «περιφερειακός πόλεμος». Είναι η πρώτη πραγματική δοκιμή του αν η αμερικανική ισχύς παραμένει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη στη μεταψυχροπολεμική εποχή.

Αν οι ΗΠΑ δεν επικρατήσουν — αν ο πόλεμος τελειώσει με κάποια ασαφή «διαπραγμάτευση» που αφήνει άθικτο το ιρανικό καθεστώς και επί ουσίας ανέπαφη τη στρατηγική ισορροπία — οι συνέπειες θα είναι βαθιές και μακροπρόθεσμες. Η Χεζμπολάχ θα ανοικοδομηθεί. Τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων θα επεκταθούν. Η Ρωσία θα εξαγάγει ένα μάθημα: η ενεργητική υποστήριξη αντιαμερικανικών μετώπων λειτουργεί. Και κάθε μικρό ή μεγάλο καθεστώς που ζυγίζει τη σχέση του με τη Δύση θα το κρατήσει σαν σημειωματάριο για το μέλλον.

Αντιστρόφως, μια αμερικανική νίκη — ακόμα και ατελής, ακόμα και ακατάστατη όπως όλες οι νίκες στον πραγματικό κόσμο — θα έστελνε μια διαφορετική αλυσίδα σήματος. Θα έδειχνε ότι το ρωσικό δίκτυο επιρροής δεν προστατεύει τους πελάτες του. Ότι η ιρανική στρατηγική πληρεξούσιων — η οποία βασίζεται στο να κάνει τον πόλεμο αρκετά ακριβό ώστε η άλλη πλευρά να τα παρατήσει — έχει τα όριά της. Ότι ο εγκληματικός βραχίονας του Ιράν δεν είναι αόρατος, αδιαπέραστος και ατιμώρητος.

Υπάρχει μια παράδοξη αλήθεια εδώ που αξίζει να ειπωθεί ευθέως: μερικές από τις πιο σημαντικές γεωπολιτικές αποφάσεις στην ιστορία ελήφθησαν από ηγέτες με βαθιά ελαττώματα. Ο Τσώρτσιλ έπινε υπερβολικά και δεν δίσταζε να κάνει εγκλήματα αποικιακής πολιτικής. Ο Τρούμαν αποφάσισε να ρίξει ατομικές βόμβες. Ο Νίξον άνοιξε την Κίνα ενώ ηχογραφούσε παράνομα τους πάντες στον Λευκό Οίκο. Η ιστορία δεν κρίνει ηγέτες αποκλειστικά για τον χαρακτήρα τους, αλλά για τα αποτελέσματά τους σε κρίσιμες διασταυρώσεις.

Η διασταύρωση είναι εδώ. Και δεν είναι υπόθεση αμερικανική μόνο.

Επίλογος: Ο πόλεμος που δεν αντέχουμε να χάσουμε

Υπάρχει ένας κίνδυνος στον δυτικό δημόσιο διάλογο που αξίζει να επισημανθεί ως τελευταία σκέψη: η ευκολία με την οποία η ηθική κριτική στον Τραμπ μετατρέπεται σε αδιαφορία για την έκβαση της σύγκρουσης. Ότι δηλαδή, ακριβώς επειδή η αμερικανική πολιτική είναι ακατάστατη και ο ηγέτης της αντιφατικός, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση.

Αυτή η αδιαφορία είναι πολυτέλεια που δεν μπορεί να αντέξει κανείς που έχει διαβάσει τα αρχεία της δίκης Κάσσις, ή που παρακολουθεί με ποια ψυχρότητα ο Πούτιν χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως χαρτί διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία.

Ο άξονας Μόσχας-Τεχεράνης δεν είναι ιδεολογική συμμαχία. Είναι επιχείρηση επιβίωσης δύο καθεστώτων που η διεθνής τάξη έχει καταδικάσει — και που αντί να υποκύψουν, έχουν επιλέξει να πολεμήσουν με κάθε μέσο διαθέσιμο: με drone και δορυφόρους, με κοκαΐνη και Stinger missiles, με δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που εκτείνονται από την Κολομβία ως την Παπούα Νέα Γουινέα.

Η Δύση — και η Ελλάδα ως μέρος της — δεν έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί ουδέτερα. Δεν είναι θέμα αρέσκειας στον Τραμπ. Είναι θέμα κατανόησης ποιος κόσμος θα προκύψει αν αυτός ο πόλεμος χαθεί.