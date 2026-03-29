iran-international:-Ο-Πεζεσκιάν-προειδοποιεί-για-κατάρρευση-της-οικονομίας-και-συγκρούεται-με-τους-Φρουρούς-της-Επανάστασης-για-τη-στρατηγική-του-πολέμου

Σοβαρές διαφωνίες έχουν προκύψει στην κορυφή της ιρανικής ηγεσίας για τη διαχείριση του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα Iran International με έδρα το Λονδίνο.

Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τη στρατηγική των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υπό τον αρχηγό τους Αχμάντ Βαχιντί, ιδίως σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη συνέχισή τους κατά γειτονικών χωρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς κατάπαυση του πυρός, η οικονομία της χώρας ενδέχεται να οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Στις 7 Μαρτίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη για τις επιθέσεις που χαρακτήρισε «χωρίς εντολή» και κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να τις σταματήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει την επαναφορά των εκτελεστικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων στην κυβέρνηση, αίτημα που απορρίφθηκε από τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης. Από την πλευρά του, ο Βαχιντί απέδωσε την τρέχουσα κατάσταση στην αποτυχία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ενδείξεις εσωτερικών τριγμών στο ιρανικό σύστημα εξουσίας μεταδίδουν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους Times of Israel, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε ότι υπάρχουν «ρωγμές στο καθεστώς», προσθέτοντας ότι «δημιουργούνται συνθήκες για την ανατροπή του, αλλά όλα εξαρτώνται από τον ιρανικό λαό». Αντίστοιχες αναφορές για εσωτερικές εντάσεις δημοσίευσε και το Ynet.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Σύμφωνα - μεγάλες πόλεις, πολλά ΑΤΜ είτε έχουν ξεμείνει από μετρητά είτε δεν λειτουργούν, ενώ καταγράφονται και διακοπές στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής μεγάλων τραπεζών, όπως της Bank Melli.

Παράλληλα, εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα φέρονται να δηλώνουν ότι μισθοί και επιδόματα δεν καταβάλλονται κανονικά τους τελευταίους τρεις μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου, ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά είχε εκτοξευθεί σε τριψήφια ποσοστά, μεταξύ 105% και 115%, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση για την ιρανική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.