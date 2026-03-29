motor-oil:-Πώς-βγάζει-περισσότερα-σε-μια-αγορά-που-δίνει-λιγότερα

Με κέρδη άνω των 650 εκατ. ευρώ αλλά χαμηλότερο τζίρο, η Motor Oil έδειξε ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από την αγορά.

Σε μια χρονιά όπου οι τιμές προϊόντων πετρελαίου υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε, η Motor Oil κατάφερε να κινηθεί αντίθετα από τη συγκυρία: μείωσε τον τζίρο της, αλλά αύξησε τα κέρδη της.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά περίπου 8,5%, στα 7,7 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου. Την ίδια στιγμή, όμως, τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 745,9 εκατ. ευρώ από 671,9 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 640,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Το μήνυμα είναι σαφές: η επίδοση δεν προήλθε από την αγορά, αλλά από το πώς λειτουργεί η εταιρεία μέσα σε αυτή.

Αξίζει, ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση της σύγκρισης. Τα αποτελέσματα του 2024 είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είχε μειώσει τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 199 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της φετινής “εκτίναξης” οφείλεται και στη χαμηλότερη βάση σύγκρισης. Με άλλα λόγια, η βελτίωση είναι υπαρκτή, αλλά δεν προκύπτει εξ ολοκλήρου από λειτουργική επίδοση.

Alter Ego Media και Motor Oil μπαίνουν στον ΑΝΤ1+ – Δημιουργούν νέα συνδρομητική πλατφόρμα

Το μοντέλο που αποδίδει πέρα από την αγορά

Η Motor Oil πούλησε περισσότερα, σε μια αγορά που πλήρωνε λιγότερα. Οι όγκοι αυξήθηκαν κατά περίπου 6,2%, φτάνοντας τα 12,95 εκατ. τόνους, ενώ οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά. Αυτή η απόκλιση – περισσότερος όγκος, χαμηλότερη αξία – είναι το κλειδί. Δείχνει ότι η κερδοφορία δεν στηρίζεται απλώς στις τιμές του πετρελαίου, αλλά στην ικανότητα διαχείρισης του μίγματος παραγωγής και των περιθωρίων διύλισης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 6,2% λειτούργησε ως βασικός αντισταθμιστικός παράγοντας, περιορίζοντας τις απώλειες από τις χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, η ενίσχυση των εσόδων από συμμετοχές και επενδύσεις, που ανήλθαν σε περίπου 87 εκατ. ευρώ έναντι 32,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της τελικής γραμμής κερδοφορίας.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων, επομένως, δεν προκύπτει μόνο από τη λειτουργία του διυλιστηρίου, αλλά και από το πώς αξιοποιείται το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Περίπου το 75% των πωλήσεων κατευθύνεται σε εξαγωγές και ναυτιλία, κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν εξαρτάται από τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς, αλλά από το πού μπορεί να πουλήσει καλύτερα διεθνώς. Σε μια περίοδο όπου η εσωτερική αγορά παραμένει περιορισμένη, αυτή η εξωστρέφεια λειτουργεί ως ασπίδα. Ταυτόχρονα, όμως, την εκθέτει περισσότερο σε διεθνείς διακυμάνσεις και στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς καυσίμων.

Σε επίπεδο ομίλου, τα EBITDA ξεπέρασαν το 1,05 δισ. ευρώ, με σημαντική συμβολή από δραστηριότητες πέραν του διυλιστηρίου. Η λιανική καυσίμων συνεισέφερε περίπου 119 εκατ. ευρώ , ο τομέας ενέργειας 108,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας πρόσθεσαν άλλα 40,5 εκατ. ευρώ. Όπως φαίνεται, ο όμιλος χτίζει ένα πιο σύνθετο μοντέλο, που μειώνει την εξάρτηση από τα καθαρά διυλιστικά περιθώρια, έναν από τους πιο κυκλικούς δείκτες του κλάδου.

Το 2025 ήταν από τις πιο έντονες επενδυτικά χρονιές για την εταιρεία, με δαπάνες περίπου 223 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 215 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στο διυλιστήριο. Μεταξύ άλλων, 81,4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αποκατάσταση κρίσιμης μονάδας, 35,2 εκατ. ευρώ για έργα πράσινου υδρογόνου, ενώ οι επενδύσεις αυτές συνέβαλαν και στην αύξηση της δυναμικότητας στα 220.000 βαρέλια ημερησίως. Δεν πρόκειται απλώς για συντήρηση υποδομών, αλλά για προσπάθεια προσαρμογής σε μια αγορά που αλλάζει, με πίεση για ενεργειακή μετάβαση και αυξανόμενες απαιτήσεις αποδοτικότητας.

Ανθεκτικότητα με όρια: Το ρίσκο της επόμενης μέρας

Παρά την εικόνα ανθεκτικότητας, ένα στοιχείο δεν αλλάζει: η έκθεση στη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Περίπου το 35% των προμηθειών αργού προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η εταιρεία ποντάρει στην ευελιξία της για να διαχειριστεί ενδεχόμενες διαταραχές, όμως το ρίσκο παραμένει υπαρκτό.

Η πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή, με απόδοση που κινείται περίπου μεταξύ 5,5% και 7,2%, επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία συνεχίζει να επιστρέφει σημαντική αξία στους μετόχους της. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, τέτοιες αποδόσεις λειτουργούν ως βασικό στήριγμα για τη μετοχή και ενισχύουν την επενδυτική της εικόνα.

Τα αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν μια ισχυρή επίδοση σε μια λιγότερο ευνοϊκή συγκυρία. Η συνέχεια θα κριθεί σε ένα περιβάλλον που γίνεται πιο σύνθετο, με τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις εξελίξεις στην ενέργεια να διαμορφώνουν τους όρους του παιχνιδιού.