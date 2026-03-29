petrochina:-Μείωση-κερδών-για-τη-μεγαλύτερη-ενεργειακή-εταιρεία-της-Κίνας

Τα κέρδη της PetroChina μειώθηκαν πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και η υποτονική ζήτηση καυσίμων επιβάρυναν την κερδοφορία. Η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 157,3 δισ. γιουάν (22,8 δισ. δολάρια), έναντι 164,7 δισ. γιουάν το 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο την Κυριακή. Το Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο περίπου στα 68 δολάρια το βαρέλι – 15% χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος – καθώς η παγκόσμια προσφορά ξεπέρασε τη ζήτηση.

Οι ασθενέστερες τιμές πετρελαίου αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της PetroChina. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας αυξήθηκε κατά 2,5% πέρυσι, με κύρια ώθηση την ανάπτυξη του καθαρότερου καυσίμου. Οι κρατικοί ενεργειακοί κολοσσοί της Κίνας έχουν θέσει ως προτεραιότητα την εγχώρια προσφορά για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, μια προσπάθεια που έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την έκρηξη πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η PetroChina δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 279,4 δισ. γιουάν φέτος, από 269,1 δισ. γιουάν το 2025, στοχεύοντας παράλληλα σε παραγωγή 941,3 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.

Το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί σε βασικό μοχλό κερδοφορίας για τους κρατικούς ενεργειακούς κολοσσούς της χώρας, και ειδικά για την PetroChina. Ο συνδυασμός εγχώριας και χερσαίας προμήθειας, καθώς και οι ποικίλες εισαγωγές μέσω θαλάσσης, αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κινδύνων από διαταραχές που προκαλούνται από τον πόλεμο και το ιρανικό πλήγμα στην εξαγωγική ικανότητα του Κατάρ.

Επιπλέον, η μητρική της PetroChina, η China National Petroleum Corp., βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για διαφοροποίηση των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για την επέκταση των προμηθειών μέσω αγωγών από το Τουρκμενιστάν και τη Ρωσία.

Η εταιρεία είναι η τελευταία από τις τρεις μεγάλες πετρελαϊκές και αερίου της Κίνας που ανακοινώνει αποτελέσματα και διαθέτει το πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ανταγωνιστών της, καλύπτοντας εξόρυξη, διύλιση και λιανική.

Η Sinopec, η οποία επικεντρώνεται έντονα στη διύλιση πετρελαίου, ανέφερε πτώση 34% στα καθαρά κέρδη για το 2025, αντανακλώντας τη μειωμένη ανάγκη για καύσιμα μεταφορών καθώς η κινεζική οικονομία ηλεκτροδοτείται και την υπερπροσφορά στην παραγωγή χαμηλής ποιότητας πετροχημικών. Η Cnooc Ltd., ειδικευμένη στις υπεράκτιες γεωτρήσεις, είδε τα καθαρά της κέρδη να μειώνονται κατά 11%.

Τα λειτουργικά κέρδη της PetroChina από τη δραστηριότητα διύλισης αυξήθηκαν στα 21,7 δισ. γιουάν από 18,2 δισ. γιουάν ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη από τις πωλήσεις φυσικού αερίου αυξήθηκαν στα 60,8 δισ. γιουάν, από 54 δισ. γιουάν.