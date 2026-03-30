Ασιατικές αγορές: Αρνητικό γύρισμα ελέω πολέμου – «Βουτιά» μέχρι και 5% στη Νότια Κορέα

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα, με την ένταση να κλιμακώνεται παρά τις προσπάθειες για διπλωματική επίλυση.

Ο βασικός δείκτης Kospi υποχώρησε πάνω από 5%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 3,97%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 3,97%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 3,9%. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας συζήτησαν τον Μάρτιο την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, καθώς η άνοδος των τιμών πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με σύνοψη των απόψεων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ένα μέλος ανέφερε ότι η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ίσως χρειαστεί να επιταχυνθεί.

Ένας αξιωματούχος προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος η Τράπεζα της Ιαπωνίας να μείνει πίσω από τις εξελίξεις, καθώς οι δευτερογενείς επιπτώσεις και η αύξηση του υποκείμενου πληθωρισμού λόγω διεθνών εξελίξεων είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,46%.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 1,52%, ενώ ο CSI 300 σημείωσε απώλειες 0,77%.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν το Σάββατο (28/3) ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας την πρώτη άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ανέφερε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε καταιγισμό βαλλιστικών πυραύλων εναντίον, όπως ισχυρίστηκε, ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν και τη σύμμαχη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επίθεση αυτή δείχνει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, με το αργό West Texas Intermediate να ενισχύεται κατά 2,58%, φτάνοντας τα 102,19 δολάρια το βαρέλι.

Στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο για τρεις μήνες, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση του κόστους λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν. Η μείωση αυτή αναμένεται να ρίξει τις τιμές στα πρατήρια κατά 26,3 σεντς Αυστραλίας ανά λίτρο (περίπου 18 σεντς).

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον Dow Jones υποχώρησαν κατά 253 μονάδες ή 0,6%, ενώ τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 κατέγραψαν απώλειες 0,5% το καθένα.

Την περασμένη Παρασκευή (27/3), ο Dow Jones σημείωσε ισχυρή πτώση και πέρασε σε φάση διόρθωσης, χάνοντας 793,47 μονάδες ή 1,73%, κλείνοντας στις 45.166,64 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,67% και έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών, στις 6.368,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 2,15% και διαμορφώθηκε στις 20.948,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης αγοράς κατέγραψε την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, χάνοντας 2,1% στο διάστημα αυτό. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 3,2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 0,9% για την εβδομάδα.