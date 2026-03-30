    ΔΕΔΔΗΕ: Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

    Σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

    Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026.

    Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

    1. Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

    2. Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

    Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

