    ΔΕΔΔΗΕ: Το θερινό ωράριο της διζωνικής τιμολόγησης

    Οικονομία 1 Min Read

    Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

    Το θερινό ωράριο

    Ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

    • Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.
    • Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

    Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

