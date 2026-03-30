ΔΕΔΔΗΕ:-Το-θερινό-ωράριο-της-διζωνικής-τιμολόγησης

Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως την 31η Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το θερινό ωράριο

Ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.