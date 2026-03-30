Διάλεξη-Πάουελ-στο-Χάρβαρντ:-aνήσυχος-για-private-credit,-αισιόδοξος-για-Τεχνητή-Νοημοσύνη

«Παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά» τις εξελίξεις στο private credit δήλωσε ο επικεφαλής της Fed κατά τη διάρκεια διάλεξης που παραχώρησε στο Χάρβαρντ, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

Οσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Πάουελ ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ περιμένει να δει πώς αυτός θα επηρεάσει την οικονομία και τον πληθωρισμό, σημειώνοντας: «Πιστεύουμε ότι η πολιτική μας βρίσκεται σε καλό σημείο για να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό».

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθερές και ελεγχόμενες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», είπε ακόμη ο Πάουελ προσθέτοντας ωστόσο τα εξής: «Παρ’ όλα αυτά οποίο ίσως τελικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα τι να κάνουμε. Δεν το αντιμετωπίζουμε ακόμα πραγματικά επειδή δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, αλλά σίγουρα θα έχουμε υπόψη μας αυτό το ευρύτερο πλαίσιο όταν λάβουμε αυτήν την απόφαση».

Ο Πάουελ, δήλωσε αισιόδοξος για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των πανεπιστημίων, παρότι η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή δυναμική στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επενδύστε χρόνο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Δήλωσε επίσης ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουν τους εργαζομένους που τα χρησιμοποιούν πολύ πιο παραγωγικούς και τους προέτρεψε να επενδύσουν χρόνο για να κατακτήσουν αυτές τις τεχνολογίες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να χρειαστεί λίγη υπομονή», είπε ο Πάουελ . «Αλλά μακροπρόθεσμα, αυτή η οικονομία θα σας δώσει μεγάλες ευκαιρίες. Και απλώς να είστε λίγο αισιόδοξοι γι’ αυτό».