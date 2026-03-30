Δούκας στον ΣΚΑΪ: Διακρίνω εκνευρισμό – Μέχρι χθες κάποιοι μας θεωρούσαν συμπλήρωμα, αυτό τελείωσε

Για «μεγάλο εκνευρισμό» από πλευράς κυβέρνησης μετά την απόφαση για μη συμπόρευση με τη ΝΔ στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος επισήμανε πως «μέχρι χθες κάποιοι μάς θεωρούσαν συμπλήρωμα, αυτό χθες τελείωσε».

«Έχουμε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα ναι στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Αν κάποιος έχει διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», όπως είπε. «Η στρατηγική για να νικήσουμε τη ΝΔ είναι να πούμε ότι σε κανένα σενάριο δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμά τους. Μέχρι τώρα λέγαμε για αυτόνομη πορεία, τώρα θα λέμε επίσης και για καμία συνεργασία με τη ΝΔ».

Ερωτηθείς για το με ποιες άλλες δυνάμεις προτίθεται αν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ για σχηματισμό κυβέρνησης, ο κ. Δούκας τόνισε: «Αυτό που μας απασχολεί είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές. Αν η ΝΔ είναι 2η, δεν θα συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση μαζί της».

«Τον Ιούνιο έρχονται τα επιμέρους τμήματα του Βοτανικού»

Ως προς τις εξελίξεις με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε πως τα πράγματα πηγαίνουν «εξαιρετικά».

«Τον Ιούνιο θα έρχονται τα επιμέρους τμήματα, θα τοποθετηθούν γύρω από το γήπεδο και με μια δύσκολη διαδικασία θα αρχίσουν να χτίζονται για να μπορέσει να πάρει μορφή. Στην περιοχή εκεί αμέσως μετά το Πάσχα θα κάνουμε μια τρομακτική ανάπλαση: θα δώσουμε πάρκο, παιδικές χαρές, γήπεδα μπάσκετ και beach volley, ενώ φτιάχνουμε και μια νέα λεωφόρο – την Προφήτη Δανιήλ – για να δώσουμε τέλος στο κυκλοφοριακό χάος του Ελαιώνα. Αυτό στοχεύουμε να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.