Δύο-χρόνια-step:-29-δισ.-ευρώ-για-την-ενίσχυση-της-ανταγωνιστικότητας-της-ΕΕ

Δύο χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει η πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), καταγράφοντας σημαντικά επιτεύγματα στην ανάπτυξη και την παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών στην Ευρώπη. Από τη σύστασή της τον Μάρτιο του 2024, η STEP έχει κινητοποιήσει ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 29 δισ. ευρώσεχρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη στήριξη τεχνολογιών και συναφών δεξιοτήτων σε τέσσερις τομείς: ψηφιακή καινοτομία και καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, και άμυνα.

Με τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τους τομείς της, η STEP ανακατανέμει τη χρηματοδότηση της ΕΕ από υφιστάμενα προγράμματα, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγής κρίσιμων τεχνολογιών. Στις 24 Μαρτίου, με αφορμή τη δεύτερη αυτή επέτειο, ο ΕπίτροποςΠροϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης Πιότρ Σεράφιν φιλοξένησε έναν διάλογο εφαρμογής, και συναντήθηκε με ενδιαφερόμενα μέρη της STEP για να ακούσει απευθείας την εμπειρία τους από την πλατφόρμα.

Η δικτυακή πύλη STEP παρέχει στους φορείς υλοποίησης έργων μια πλατφόρμα μίας στάσης για να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης STEP σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Μέχρι στιγμής, πάνω από 220 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν συμπεριληφθεί στη δικτυακή πύλη STEP για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από φορείς υλοποίησης έργων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για έναν προσομοιωτή τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η πρόσβαση σε πληροφορίες.

Σχεδόν 14 δισ. ευρώ ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της STEP διατίθενται προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ, από κονδύλια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το Ταμείο Καινοτομίας, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Είκοσι κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους επενδύουν πάνω από 15 δισ. ευρώ σε προτεραιότητες της STEP από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ταμεία τους της πολιτικής συνοχής, ενώ μεγαλύτερα ποσά προσελκύονται από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές.

Η θετική εμπειρία από την εφαρμογή της STEP συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της πρότασης της Επιτροπής για την ενοποίηση 14 προγραμμάτων σε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που αρχίζει το 2028. Εμπνευσμένη από τη δικτυακή πύλη STEP, θα δημιουργηθεί μια ενιαία πύλη για την συγκέντρωση και την απλούστευση της πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ.