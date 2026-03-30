Εκτονωτικά λειτούργησε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Οι κινήσεις «ματ» του Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι τα δημοσκοπικά νούμερα να αρχίζουν να «ανθούν» ώστε η «μουρμούρα» στο εσωτερικό να μην ενταθεί. Θα φανεί το επόμενο διάστημα αν στις τριήμερες εργασίες έγινε η απαραίτητη ενδοσκόπηση και αναζητήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους μεγάλο κομμάτι του Πασοκικού κοινού εξακολουθεί να βρίσκεται στην «γκρίζα ζώνη». Στις τελευταίες μετρήσεις, πάντως, πριν το συνέδριο, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη «τσίμπησε» λίγο προς τα πάνω. Εν καιρώ πολέμου φάνηκε πως οι πολίτες επιλέγουν λύσεις σταθερότητας από κόμματα δοκιμασμένα. Δεν είναι τυχαίο πως μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δείχνουν μια ανθεκτικότητα. Αυτό ήταν ένα μήνυμα που εκτιμήθηκε από όλα τα στελέχη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου. Στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο χρειάζεται μια μεγαλύτερη έκρηξη. Να δείξουν πως είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος που δεν απειλείται από την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα και πως το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να μειώσει την «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία. Η αρχή έγινε, η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη.

Η πράσινη παράταξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μετά και την επιμονή του Χάρη Δούκα έβαλε μια έντονη «κόκκινη γραμμή» με τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν πλέον η Χαριλάου Τρικούπη θα βρει περισσότερο χώρο να αναπτυχθεί στα Αριστερά του πολιτικού φάσματος. Κάτι τέτοιο, όμως θα δυσαρεστούσε ένα κεντροδεξιό κοινό που δεν είναι ευχαριστημένο με κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναζητεί τις επιλογές του. Ίσως, μάλιστα να μην είναι εντελώς αρνητικό σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αποκλείοντας κεντροαριστερές δυνάμεις. Διακριτό πολιτικό στίγμα ζήτησαν όλα τα κορυφαία στελέχη και αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου.

Από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή – χωρίς ξεχωριστό ψήφισμα – η πρόταση του Χάρη Δούκα για αποκλεισμό της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και πάρθηκαν πίσω κάποιες καταστατικές αλλαγές σε σχέση με την εκλογή του προέδρου απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο έντονων αναταράξεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε σωστά την κατάσταση και κατάφερε από το συνέδριο να βγει ένα θετικό μήνυμα με τις προβλεπόμενες αντιδράσεις. Με αυτή τη λογική στο καταστατικό πέρασε και ρύθμιση η οποία προέβλεπε να συμμετέχει ο Χάρης Δούκας ως δήμαρχος Αθηναίων ex officio στην Κεντρική Επιτροπή χωρίς να χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του σταυρού. Αποφασιστικός ήταν και ο χαρακτήρας της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως η πιο χαρακτηριστική τοποθέτηση να ήταν αυτή του Παύλου Γερουλάνου που αποτύπωσε το κλίμα πριν και μετά το συνέδριο: «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο πρόεδρος που το υιοθέτησε».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο δέχτηκε κριτική, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο κανείς δεν αμφισβήτησε την απόλυτη κυριαρχία του στο κόμμα. Ο χρόνος που θα τρέξει μέχρι τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου θα είναι κομβικός. Η εσωκομματική αντιπολίτευση με τις νέες ισορροπίες ασφαλώς και τον περιμένει στη «γωνία» αν η εικόνα δεν αλλάξει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κέρδισε πολύτιμο χρόνο και πλέον θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Σαφώς το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό από τη στιγμή που οι νέοι παίκτες στο χώρο της αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους.

