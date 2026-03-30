Εννέα-νεκροί-από-ισραηλινά-πλήγματα-στη-Γάζα-εν-μέσω-εκεχειρίας

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ συνεχίζεται η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που ισχύει μετά από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου. Η Χαν Γιούνις βρέθηκε στο επίκεντρο των επιθέσεων, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ισραηλινά πλήγματα έπληξαν φυλάκια ελέγχου της αστυνομίας στην περιοχή Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις.

Ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, εκπρόσωπος του οργανισμού άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ότι τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ανάμεσα στα θύματα περιλαμβανόταν και ένα κοριτσάκι.

Ένας ακόμη νεκρός από πυρά την Κυριακή

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε την Κυριακή όταν έγινε στόχος πυρών των ισραηλινών δυνάμεων σε κυκλικό κόμβο στη Χαν Γιούνις, όπως δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλάνα που κατέγραψαν εικονολήπτες του AFP δείχνουν τη μεταφορά των θυμάτων στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, όπου τα πτώματα τοποθετήθηκαν στο έδαφος μέσα σε λευκά νεκρικά σάβανα. Στις κηδείες, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων εμφανίζονται να θρηνούν, με μια γυναίκα να ουρλιάζει περιτριγυρισμένη από άνδρες και παιδιά που έκλαιγαν.

«Κάθε μέρα ο εχθρός καταδιώκει και δολοφονεί», δήλωσε ο Άχμεντ ας Σούφι, Παλαιστίνιος που έχασε συγγενείς του.

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο σχετικά με τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή «εξάλειψε πυρήνα δέκα οπλισμένων τρομοκρατών της Χαμάς που επιχειρούσαν στο κεντρικό τμήμα» της Λωρίδας της Γάζας.

Επιπλέον, έκανε λόγο για εξουδετέρωση «τρομοκράτη» που «παραβίασε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πέρασε «επανειλημμένα την κίτρινη γραμμή», η οποία ορίζει ζώνη του θύλακα όπου έχουν αναδιπλωθεί χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Συνεχείς αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Η βία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός διεξάγει εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου και πλήττει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου επιχειρούν επίσης μονάδες του στρατού ξηράς.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Τουλάχιστον 702 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υπάγεται στις αρχές της Χαμάς. Οι αριθμοί αυτοί χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πέντε απώλειες στις τάξεις του κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.