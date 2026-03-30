Επενδύσεις-19,5-δισ.-ευρώ-από-τα-δάνεια-του-Ταμείου-Ανάκαμψης

Δανειακές συμβάσεις, που αφορούν σε επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταρτιστεί στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έχουν καταρτιστεί συμβάσεις για 605 αιτήματα χρηματοδότησης, με τουλάχιστον τις μισές να αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική συμβολή του ΤΑΑ θα είναι 8,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΑ χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια έως 50%, η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 20% και το υπόλοιπο καλύπτεται με δάνεια των έξι ελληνικών τραπεζών μελών της ΕΕΤ (Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, CrediaBank, Optima). Τα δάνεια του ΤΑΑ παρέχονται με επιτόκιο 1% για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 0,35% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Περισσότερα από 8 στα 10 δάνεια κατευθύνθηκαν σε ενέργεια (34,6%), τουρισμό (27,2%) και βιομηχανία (23,5%). Στον κλάδο της ενέργειας τα συμβασιοποιημένα αιτήματα ανέρχονται σε 137 με συνολικές επενδύσεις 6,1 δισεκ. ευρώ (2,8 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ). Ο κλάδος της βιομηχανίας, συγκεντρώνει 141 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 5,1 δισεκ. ευρώ (1,9 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ). Στον κλάδο του τουρισμού, καταγράφονται 241 συμβασιοποιημένα αιτήματα για συνολικές επενδύσεις 4,9 δισεκ. ευρώ (2,2 δισεκ. ευρώ δάνεια ΤΑΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνυπολογίζοντας και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί, μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ έχει κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις 21,58 δισεκ. ευρώ.