Ερώτηση-Αυτιά-προς-Κομισιόν-για-τις-πρόσφατες-πλημμύρες-στον-Έβρο

Ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά «με τις πλημμύρες στον Έβρο που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση υδάτων στη Βουλγαρία», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, έπειτα από αίτημα του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με την ερώτησή του, ο κ. Αυτιάς «ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων».

Πρόκειται για την τρίτη, κατά σειρά, παρέμβαση του ευρωβουλευτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το πρόβλημα που πλήττει την περιοχή, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η πλήρης ερώτηση του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Είναι η τρίτη φορά που ζητώ ευρωπαϊκή παρέμβαση, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά στην υπερχείλιση των υδάτων από τη Βουλγαρία, στο νομό Έβρου. Οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις, που έπληξαν τη Βουλγαρία απελευθέρωσαν μεγάλο όγκο υδάτων από φράγματα, με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού να έχει ξεπεράσει τα 7 μέτρα, να έχουν πλημμυρίσει 150.000 στρέμματα γης και να έχουν καταστραφεί αγροτικές υποδομές, οδικά δίκτυα και ιδιωτικές περιουσίες. Οι κάτοικοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να μπλοκάρουν την εισροή του νερού στα σπίτια τους. Τρεις δήμοι βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση. Απαιτείται άμεση και συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη χρηματοδότηση και τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, για την άμεση υποστήριξη του Έβρου. Με την πρόταση αυτή συντάσσεται και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1) Θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για την άμεση υποστήριξη του Έβρου;

2) Θα χρηματοδοτήσει στον Έβρο την κατασκευή πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον;».

