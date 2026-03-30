Ευρωπαϊκές-αντιδράσεις-για-το-ισραηλινό-νομοσχέδιο-περί-διεύρυνσης-της-θανατικής-ποινής

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» τους για ισραηλινό νομοσχέδιο που διευρύνει τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ κάλεσε το Ισραήλ να εγκαταλείψει την πρωτοβουλία, προειδοποιώντας για οπισθοχώρηση από τη μακροχρόνια πρακτική μη εφαρμογής της εσχάτης των ποινών.

Κοινή παρέμβαση τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

Βερολίνο, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ισραηλινό νομοσχέδιο που θα διευρύνει τη χρήση της θανατικής ποινής.

«Εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής της εσχάτης των ποινών στο Ισραήλ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους επικεφαλής της διπλωματίας των τεσσάρων χωρών, η υιοθέτηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης «θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις του Ισραήλ στις δημοκρατικές αρχές».

Για τον λόγο αυτό, καλούν «τους Ισραηλινούς που λαμβάνουν αποφάσεις στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση να εγκαταλείψουν» το επίμαχο νομοσχέδιο.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και η διαδικασία ψήφισης

Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από την ακροδεξιά, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση στο ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα, αν και εκτιμάται ότι θα προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη διατύπωσή του, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Με βάση αυτή τη διατύπωση, η εσχάτη των ποινών θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε Παλαιστίνιο που σκοτώνει Ισραηλινό πολίτη, αλλά όχι σε Ισραηλινό που σκοτώνει Παλαιστίνιο.

Η θανατική ποινή έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά από αστικό δικαστήριο στο Ισραήλ, το 1962, στην περίπτωση του ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν.

Παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ κάλεσε επίσης το Ισραήλ να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη διεύρυνση της θανατικής ποινής.

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης αντιτίθεται στη θανατική ποινή σε όλα τα μέρη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα κείμενα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή στην Κνεσέτ θα αποτελούσαν σοβαρή οπισθοχώρηση από το μακροχρόνιο de facto μορατόριο που ισχύει στο Ισραήλ», δήλωσε.

Ο Μπερσέ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα και στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο οργανισμός, ο οποίος αριθμεί 46 κράτη-μέλη, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Αντιδράσεις για πιθανές διακρίσεις σε βάρος Παλαιστινίων

Ανησυχία εξέφρασαν επίσης οι αντιπρόσωποι των υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η γενική εισηγήτρια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τη θανατική ποινή Χάλα Βελντόεν.

«Με τη διεύρυνση της χρήσης της θανατικής ποινής κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων, υπονομεύεται η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου», δήλωσε την Παρασκευή.

Η Κνεσέτ διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1957, ενώ το Ισραήλ συμμετέχει επίσης σε σειρά συμβάσεων και μηχανισμών συνεργασίας του οργανισμού.