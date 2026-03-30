Η-wall-street-επανακάμπτει-μετά-τις-δηλώσεις-Τραμπ-για-πιθανό-τέλος-του-πολέμου-στο-Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 30/3, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, που έδωσαν στους επενδυτές ελπίδα ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 203 μονάδες ή 0,45% στις 45.368,36 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500 εμφανίζει άνοδο 0,25% στις 6.384,55 μονάδες και ο Nasdaq Composite κινείται σχεδόν αμετάβλητος, με οριακή άνοδο 0,03% στις 20.954,144 μονάδες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε σοβαρές συνομιλίες με ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι, ενώ έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος», αν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία «άμεσα» και δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα «ολοκληρώσουν την όμορφη ‘παρουσία’ τους στο Ιράν καταστρέφοντας πλήρως τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Kharg (και πιθανόν όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), που μέχρι στιγμής δεν έχουμε αγγίξει».

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν αναφορά την Κυριακή ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης και συμφώνησε να περάσουν επιπλέον 20 πετρελαιοφόρα μέσω του Στενού.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, μιλώντας στο CNBC, ανέφερε ότι η αγορά αντιμετωπίζει την κατάσταση ως προσωρινή, ενώ οι επενδυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τη «περιορισμένη ευελιξία πολιτικής» λόγω του πολέμου.

«Υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα κάνει η Fed και ήδη τρέχουμε με έλλειμμα 6%. Η αγορά δεν έχει καταλάβει πλήρως ότι αν η κρίση συνεχιστεί, τα μέτρα πολιτικής θα έχουν πολύ μικρότερη επίδραση από ό,τι πριν», πρόσθεσε.

Παρά την άνοδο στις μετοχές, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά. Τα futures του Brent crude αυξήθηκαν κατά 2% ξεπερνώντας τα 115 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα futures του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 1% πάνω από τα 101 δολάρια/βαρέλι.

Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η άνοδος των ενεργειακών τιμών μπορεί να πλήξει την οικονομία. Ο Ελ-Εριάν τόνισε ότι το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι «φυσικές ελλείψεις», σημειώνοντας ότι «αν αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι τέτοιο στην Ασία, θα επηρεάσει τις ΗΠΑ», με συνέπεια υψηλότερες τιμές εισαγόμενων προϊόντων και πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Wall Street προέρχεται από πτωτική εβδομάδα, με τους δείκτες Dow, Nasdaq και S&P 500 να καταγράφουν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, ενώ ο Dow και ο Nasdaq έχουν εισέλθει σε περιοχή διόρθωσης.

Οι αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή λόγω της Μεγάλης Παρασκευής, αν και η ανακοίνωση για την απασχόληση του Μαρτίου στις ΗΠΑ θα γίνει κανονικά εκείνη την ημέρα.